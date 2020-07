[Coronavirus] Bisher 48 Fälle bei Corona-Cluster in St. Wolfgang bekannt

Sars-CoV-2: Testen, testen, testen – eine Strategie mit Tücken

[Inland] Wie ein FPÖ-Stempel auf Waldhäusls private Müllrechnung gelangte

[Wirtschaft] Wem gehört die gestürzte Mattersburger Bank?

Finanzskandale in der Fußballwelt

Die Grenzen des regional Konsums

[International] Wieder Massenproteste gegen Kreml in Russland

[Essay] EU-Gipfel mit Folgen: Machtkampf in Europa

[Wissenschaft] "Nazis zerstörten Caligulas Riesenschiffe": Stadt bei Rom fordert von Berlin Entschädigung

[Kultur] Brigitte Schwaiger: Ein Portrait der Autorin des Double Bind

[Sport] Marcelo Bielsa: Die Perfektion des Wahnsinns

[Stellungswechsel] Kennt ihr das Gefühl locker und frei zu sein und die ganze Welt umarmen zu wollen? Als diese Userin ihren Job wechselte, wusste sie, wie sich dies anfühlt.



[Wetter] Sonnig und warm. Im Westen auch Wolken mit stellenweise Gewitter. Im Rest von Österreich Sonne mit mäßigem Westwind. Es wird 24 bis 31 Grad warm.



[Zum Tag] Am 26. Juli 1947 trat in den USA der National Security Act in Kraft. Darin sind die Gründung des Verteidigungsministeriums, der Air Force und der CIA vorgesehen.