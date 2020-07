Coronavirus-Testung bei der Drive-In-Station vor der Dienststelle des Roten Kreuz St. Wolfgang. Foto: Fotokerschi.at / Kerschbaummayr

Zahl der Infizierten in St. Wolfgang stieg auf 53

Der Coronavirus-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist auf 53 Infizierte gewachsen. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Personen am Sonntag um neun.

Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander sagte im "Ö1 Morgenjournal", dass insgesamt in St. Wolfang 1.183 Tests durchgeführt worden sind. Davon sind 764 ausgewertet worden. Von den 53 positiv Getesteten sind 52 Menschen Mitarbeiter und eine Person ein Gast. Am Sonntag wurden in St. Wolfgang weitere 419 Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abstriche sollen am Montag vorliegen.

Ab heute gilt in St. Wolfgang eine Verordnung für verkehrsbeschränkende Maßnahmen. Gäste sollen vor der Abreise etwa angeben, woher sie kommen und wohin sie weiterreisen. Hotelschließungen oder eine Quarantäne in ganz St. Wolfgang seien laut Haberlander "zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig".

McKinsey: Wurden nie beauftragt oder bezahlt

Erstmals hat sich die Beratungsfirma McKinsey zur Debatte über die Coronatests im Tourismus gemeldet. "McKinsey wurde im Rahmen des Projekts Safe A/COVID-19-Testungen im Tourismus zu keinem Zeitpunkt bezahlt, weder von der öffentlichen Hand noch von Privatunternehmen", hieß es am Sonntag in einer Mitteilung an die APA. Daraus geht hervor, dass nur unbezahlte Vorarbeiten getätigt worden seien.

Wörtlich heißt es in der Mitteilung zu diesen Überlegungen weiters: "Einige der beteiligten Labore haben gemeinsam mit McKinsey an der Entwicklung eines möglichen umfassenden COVID-19-Testsystems gearbeitet. In diesem Zuge gab es auch die Überlegung privater Labore, McKinsey mit einer bezahlten Unterstützung zu beauftragen." Hierbei sei es etwa um Projektmanagement, Optimierung der Logistik und die IT-Konzeption gegangen. "Eine solche Beauftragung kam jedoch nicht zustande, so dass McKinsey aktuell nicht mehr an dem Projekt beteiligt ist."

Das Projekt des Tourismusministeriums von Elisabeth Köstinger (ÖVP) und der Wirtschaftskammer ist zuletzt auf mehreren Ebenen in die Kritik geraten. Einerseits, weil die von der Regierung und der WKÖ angekündigte Zahl an Testungen zumindest vorerst meilenweit verfehlt worden ist. Statt angekündigter 65.000 Tests pro Woche gab es zuletzt insgesamt 10.200 Getestete. Andererseits gerieten auch die vom Steuerzahler zu tragenden Kosten pro Test von 85 Euro in die Kritik.

Corona-Einsätze des Bundesheeres kosteten drei Millionen Euro

Die Unterstützungsleistungen des Bundesheeres während des Corona-Lockdowns vorwiegend bei der Post und in Supermarkt-Lagern haben insgesamt drei Millionen Euro gekostet. Dabei haben die Einsätze bei der Post alleine zwei Millionen Euro ausgemacht. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des NEOS-Abgeordneten Douglas Hoyos, die der APA vorliegt, hervor.

Im Zeitraum vom 26. März bis 2. Juni wurden rund 900 Soldaten fast aller Dienstgrade vom Rekrut bis zum Stabsoffizier eingesetzt. Die größten Einsätze waren jene in den Postverteilerzentren in Wien-Inzersdorf und Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg), an denen 220 Soldaten beteiligt waren. Je 130 Mann waren für Lagerarbeiten bei der Rewe-Gruppe und bei Spar eingesetzt. Weitere Soldaten waren zudem in Pharmazieunternehmen und in den Callcentern der AGES und des Außenministeriums im Einsatz. Für alle Unterstützungsleistungen wurden insgesamt 3,076 Mio. Euro verrechnet, 2,075 Mio. Euro davon für die Einsätze bei der Post.

US-Republikaner einigen sich auf Rahmen für neues Corona-Hilfspaket

Die US-Republikaner haben sich nach eigenen Angaben grundsätzlich auf einen Entwurf für ein neues Corona-Hilfspaket geeinigt. Es gebe noch eine Handvoll Probleme, die hoffentlich in den kommenden Stunden gelöst werden könnten, sagte der Stabschef des Präsidialamts, Mark Meadows, am Sonntag. Der Entwurf werde dann vermutlich am Montagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) veröffentlicht.

Finanzminister Steven Mnuchin zufolge soll die bisherige Arbeitslosenhilfe in der Pandemie weitergezahlt werden, jedoch in verminderter Form als ein 70-prozentiger "Lohnersatz".

Das Präsidialamt und die Republikaner im Senat – die dort die Mehrheit stellen – streiten seit Tagen über einen neuen Gesetzentwurf. Dieser müsste nach dem Senat auch von der zweiten Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, abgesegnet werden. Dort halten allerdings die Demokraten die Mehrheit. Sie haben sich skeptisch zu den bisher veröffentlichten Plänen der Partei von Präsident Donald Trump gezeigt. Die Zeit für eine Einigung ist begrenzt: Am Freitag läuft eine Regelung aus, nach der Arbeitslose 600 Dollar pro Woche erhalten.

China mit stärkstem Anstieg von Infektionen seit April

China hat am Montag den höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. Insgesamt infizierten sich binnen 24 Stunden 61 Menschen mit dem neuartigen Virus, wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte.

Die Entwicklung ist auf Infektionsherde in drei Regionen zurückzuführen: In der nordwestlichen Region Xinjiang, der nordöstlichen Region Liaoning und der Nachbarprovinz Jilin. Die Behörden ordneten Massentests für hunderttausende Bewohner an, wie staatliche Medien berichten.

In China war das Coronavirus vergangenen Dezember zum ersten Mal aufgetreten. Allerdings konnte die Epidemie vor einigen Monaten weitgehend eingedämmt werden. Seit Mitte Mai wurde kein Todesfall mehr registriert. Der aktuelle Anstieg ist der stärkste seit dem 14. April. Damals wurden nach offiziellen Angaben 89 Neuinfektionen registriert.



Mehrheit der Corona-Neuinfektionen in Kanada bei jungen Erwachsenen

Kanadas Gesundheitsbehörden haben junge Erwachsene explizit vor der Annahme gewarnt, dass die Corona-Pandemie sie nicht betreffe. Die Mehrheit der Neuinfektionen sei zuletzt bei Menschen zwischen 20 und 39 Jahren aufgetreten, teilte am Sonntag Behördenchefin Theresa Tam mit. "Junge Menschen sind nicht unverwundbar."

In der vergangenen Woche seien mehr als 60 Prozent der Neu-Infektionen bei Menschen unter 39 Jahren aufgetreten, erklärte Tam. Von ihnen habe etwa ein Drittel ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

In Kanada steckten sich offiziellen Angaben zufolge bisher mehr als 113.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus an, 8900 von ihnen starben. Zuletzt wurden täglich knapp 500 Neu-Infektionen gemeldet. (red, 27.7.2020)