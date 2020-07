Coronavirus-Testung bei der Drive-In-Station vor der Dienststelle des Roten Kreuz St. Wolfgang. Foto: Fotokerschi.at / Kerschbaummayr

Zahl der Infizierten in St. Wolfgang stieg auf 53

Der Coronavirus-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist auf 53 Infizierte gewachsen. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Personen am Sonntag um neun.

Wie der Pressesprecher von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, Thomas Brandstetter, am Sonntagabend auf Twitter schrieb, seien alle 628 Tests vom Samstag ausgewertet, darunter seien neun positive Ergebnisse gewesen.

Am Sonntag wurden in St. Wolfgang weitere 419 Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abstriche sollen am Montag vorliegen.

McKinsey: Wurden nie beauftragt oder bezahlt

Erstmals hat sich die Beratungsfirma McKinsey zur Debatte über die Coronatests im Tourismus gemeldet. "McKinsey wurde im Rahmen des Projekts Safe A/COVID-19-Testungen im Tourismus zu keinem Zeitpunkt bezahlt, weder von der öffentlichen Hand noch von Privatunternehmen", hieß es am Sonntag in einer Mitteilung an die APA. Daraus geht hervor, dass nur unbezahlte Vorarbeiten getätigt worden seien.

Wörtlich heißt es in der Mitteilung zu diesen Überlegungen weiters: "Einige der beteiligten Labore haben gemeinsam mit McKinsey an der Entwicklung eines möglichen umfassenden COVID-19-Testsystems gearbeitet. In diesem Zuge gab es auch die Überlegung privater Labore, McKinsey mit einer bezahlten Unterstützung zu beauftragen." Hierbei sei es etwa um Projektmanagement, Optimierung der Logistik und die IT-Konzeption gegangen. "Eine solche Beauftragung kam jedoch nicht zustande, so dass McKinsey aktuell nicht mehr an dem Projekt beteiligt ist."

Das Projekt des Tourismusministeriums von Elisabeth Köstinger (ÖVP) und der Wirtschaftskammer ist zuletzt auf mehreren Ebenen in die Kritik geraten. Einerseits, weil die von der Regierung und der WKÖ angekündigte Zahl an Testungen zumindest vorerst meilenweit verfehlt worden ist. Statt angekündigter 65.000 Tests pro Woche gab es zuletzt insgesamt 10.200 Getestete. Andererseits gerieten auch die vom Steuerzahler zu tragenden Kosten pro Test von 85 Euro in die Kritik.

US-Republikaner einigen sich auf Rahmen für neues Corona-Hilfspaket

Die US-Republikaner haben sich nach eigenen Angaben grundsätzlich auf einen Entwurf für ein neues Corona-Hilfspaket geeinigt. Es gebe noch eine Handvoll Probleme, die hoffentlich in den kommenden Stunden gelöst werden könnten, sagte der Stabschef des Präsidialamts, Mark Meadows, am Sonntag. Der Entwurf werde dann vermutlich am Montagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) veröffentlicht.

Finanzminister Steven Mnuchin zufolge soll die bisherige Arbeitslosenhilfe in der Pandemie weitergezahlt werden, jedoch in verminderter Form als ein 70-prozentiger "Lohnersatz".

Das Präsidialamt und die Republikaner im Senat – die dort die Mehrheit stellen – streiten seit Tagen über einen neuen Gesetzentwurf. Dieser müsste nach dem Senat auch von der zweiten Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, abgesegnet werden. Dort halten allerdings die Demokraten die Mehrheit. Sie haben sich skeptisch zu den bisher veröffentlichten Plänen der Partei von Präsident Donald Trump gezeigt. Die Zeit für eine Einigung ist begrenzt: Am Freitag läuft eine Regelung aus, nach der Arbeitslose 600 Dollar pro Woche erhalten. (red, 27.7.2020)