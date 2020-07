Das Trio ist sich in seiner Kritik an der geplanten Heeresreform einig. Tanner wolle das Heer kaputtsparen, so der Tenor bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag

Doskozil und Kunasek wollen gemeinsam gegen Verteidigungsministerin Tanner auftreten. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Der Kritik der Opposition an der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geplanten Heeresreform schließen sich mittlerweile auch Stimmen aus dem Bundesheer selbst an. Am Montag richtete sich der ehemalige Generalstabschef Edmund Entacher gemeinsam mit den beiden Ex-Heeresministern Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ) mit Forderungen an Tanner. Es gehe um nicht weniger als die Frage: "Wollen wir, dass Österreich fähig ist, sich zu verteidigen – ja oder nein?", so Entacher.



Konkret forderte das Trio eine klare Kommunikation seitens Tanner über ihre Vorhaben, ein Heeresbudget von drei Milliarden Euro sowie einen Stopp des geplanten Personalabbaus und des "Zerstörens von Strukturen" innerhalb des Bundesheers.

Zuletzt sah sich Tanner mit heftiger Kritik konfrontiert, nachdem bei einem Hintergrundtermin, an dem sie selbst nicht teilgenommen hatte, ein ranghoher Ressortmitarbeiter gegenüber Journalisten die militärische Landesverteidigung als Kernpunkt der Bundesheer-Arbeit infrage gestellt worden war. Tanner betonte später in einer Aussendung, dass die militärische Landesverteidigung zwar Kernaufgabe des Heeres bleibe, aber auch eine Vorbereitung auf neue Bedrohungen wie Pandemien, Cyberattacken, Migrationsdruck, Blackouts oder Terrorangriffe nötig sei.

Keine klare Kommunikation

Das Hauptproblem sei, dass die Verteidigungsministerin nicht klar kommuniziere, sagte der burgenländische Landeshauptmann Doskozil bei der Pressekonferenz. Lediglich eine kleine Gruppe aus dem Kabinett der Ministerin mache sich Gedanken über das Heer. Das sei nicht akzeptabel, weil es um eine Frage der Verfassung gehe. Daher müsse Tanner auch Bundesheer und Gesellschaft in ihre Entscheidungen miteinbeziehen. Daher die Forderung: "Sie soll sich endlich klar erklären: Was will sie mit dem österreichischen Bundesheer?" Und dann im Nachsatz: "So wie sie jetzt auftritt, ist sie rücktrittsreif."

Er habe ja die Vermutung, sagte Doskozil weiter, dass Tanner in Richtung eines Schweizer Milizsystems wolle, mit einer Miliz die den den Katastrophenschutz übernimmt und Brigarden die "komplett ausgedünnt werden."

Zweites Problem sei das fehlende Geld. Denn mit dem jetzt geplanten Budget von 2,545 Milliarden ließen sich zwar Personalkosten, ein laufender Betrieb sowie einige erhaltende Maßnahmen finanzieren, nicht jedoch, was im Bereich der Hubschraubernachbeschaffung, der Miliz, der Luftraumüberwachung, der Aufwertung des Katastropheschutzes und der Cyberabwehr geplant und notwendig sei.

Kunasek, mittlerweile Chef der FPÖ-Steiermark, forderte daher eine Erhöhung des Heeresbudgets auf drei Milliarden Euro und langfristig auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Viel Hoffnung setzt er dabei aber offenbar nicht auf die ÖVP, denn: "Innerhalb der ÖVP interessiert sich für das Thema Landesverteidigung, für das Bundesheer niemand", so Kunasek.

Wollen wir Österreich verteidigen?

Es sei glasklar, dass das Bundesheer einfach mehr brauche, sagte auch der ehemalige Generalstabschef Entacher. Er habe allerdings den Eindruck, die Regierung drücke sich lediglich um die Kernfrage, nämlich: "Wollen wir, dass Österreich fähig ist, sich zu verteidigen, ja oder nein?" Und er hängte auch gleich seine Meinung zu der Frage an: "Es kann doch niemand im Ernst sagen, dass wir unsere Heimat nicht verteidigen wollen."

Im jetzigen Umgang mit dem Bundesheer sehe er "ein echtes Zerstören von Strukturen." Einsätze wie jene beim Hochwasser 2002 oder bei den Schneekatastrophen 2005/2006, wo 12.000 Mann mobilisiert werden konnten, seien jetzt jedenfalls nicht mehr möglich.

"Skurrile" Vorwürfe um Libyen

Auf die Frage eines Journalisten hin bezogen Doskozil und Kunasek schließlich auch noch Stellung zu den Vorwürfen rund um ein angebliches Libyen-Projekt mit Ex-Wirecard Manager Jan Marsalek. Dieser soll die Idee gehabt haben, mit einer 15.000 Mann starken Miliz die libysche Südgrenze zu überwachen. Laut einem Bericht der "Financial Times" soll sich diesbezüglich 2017 eine deutsche Expertengruppe mit Doskozil getroffen haben und der Kontakt 2018 unter Kunasek weitergegangen sein. Am Ende soll es zu einer "Absichtserklärung" des Ministeriums geführt haben, sich beteiligen zu wollen.

So etwas Skurriles habe er ja überhaupt noch nicht gehört, meinte Doskozil. Er interessiere sich nicht für eine Miliz in Libyen, wenn Österreich sich nicht einmal um sein eigenes Heer kümmern könne. Seines Wissens sei es bei dem Treffen zu seiner Zeit als Verteidgungsminister um ein Flüchtlingslager gegangen.

Nationaler Sicherheitsrat am Dienstag

Kunasek nannte die Debatte eine Nebelgranate der ÖVP, um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Er kenne den Herrn Marsalek nicht und auch nicht das Ergebnis dieser Gespräche. Die Pressekonferenz fand einen Tag vor einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats statt, bei dem es auch um das angebliche Miliz-Projekt in Libyen gehen soll. (jop, 27.7.2020)