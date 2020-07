Während man bestimmte Gegenden und Ecken der Stadt in- und auswendig kennt, findet man sich in manchen Bezirken gar nicht zurecht. Welche sind das bei Ihnen?

Die 23 Bezirke Wiens namentlich aufzuzählen fällt den meisten Einheimischen nicht schwer. Doch während sich dabei vor dem inneren Auge der Stadtplan und die kreisförmig angeordneten Bezirke von der Inneren Stadt bis nach Liesing auftun, bemerkt man womöglich, dass man einige der Bezirke kaum kennt. Selbst gebürtige oder langeingesessene Wienerinnen und Wiener haben in ihren Bezirkskenntnissen noch den einen oder anderen blinden Fleck zu verzeichnen.

Wie gut kennen Sie den ersten Bezirk abseits von Kärntnerstraße und Graben? Foto: CHUNYIP WONG Getty Images/iStockphoto

Vom Graben bis zum Lainzer Tiergarten

Ob im ersten, 13. oder 23. Bezirk – meist ist der Bezirk, in dem man wohnt, auch der, in dem man sich am besten zurechtfindet. Tägliche Routen wie der Weg zum Einkaufen, zur Arbeit oder zu Bildungseinrichtungen, aber auch Gegenden, in denen man gern essen und trinken geht oder in denen Freunde wohnen, sind ebenso vertraut. Andere Bezirke wiederum hat man höchstens mit den Öffis oder dem Auto passiert oder kennt sie wirklich gar nicht, wie Twitter-Userin "Barbara Ruhsmann" über den 23. Bezirk behauptet:

Welche Wiener Bezirke kennen Sie gut, welche kaum?

Was verbindet Sie mit den Bezirken? Welche sind Ihre Favoriten und warum? Oder gibt es Gegenden, die Sie vielleicht gar nicht interessieren? Welche Bezirke würden Sie gern noch besser kennen? (mawa, 28.7.2020)