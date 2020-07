Wikimedia betreibt die Wikipedia. Foto: Yves Herman / REUTERS

Digitale Enzyklopädien sollen von den neuen Regeln gegen Hass im Netz zwar nicht erfasst werden. Dennoch hat Wikipedia Bedenken: Sollten Community-basierte Projekte oder kleinere Online-Foren ebenso von der Löschverpflichtung betroffen sein wie große gewerbliche Plattformen, bedrohe dies die "intakten Teile der Debattenkultur im Internet", heißt es in einem offenen Brief an die Regierung.

Projekte

Wikimedia, die hinter dem Online-Lexikon Wikipedia stehende Organisation, verweist in dem Schreiben an Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić darauf, dass sie auch nichtenzyklopädische Projekte betreibe. Gemeinsam mit der Bürgerrechtsorganisation Epicenter.works fordert Wikimedia weitreichendere Ausnahmen. Starre Löschfristen einzuhalten und ladungsfähige Personen im Inland zu unterhalten sollte "lediglich jenen Plattformen vorgeschrieben werden, die den notwendigen globalen Umsatz erwirtschaften, um durch diese Anforderungen nicht in ihrer Existenz infrage gestellt zu werden".

Bedroht durch die Plattformverantwortung sehen Wikimedia und Epicenter.works insbesondere ehrenamtliche und gemeinwohlorientierte Projekte. An Edtstadler und Zadić erging daher die Aufforderung: "Schützen Sie die Meinungsfreiheit im Netz und nehmen Sie gemeinwohlorientierte und kleinere Plattformen unter einer globalen Umsatzgrenze vom Gesetz aus, um ihre Existenzgrundlage nicht infrage zu stellen."

Entscheidungsgewalt

"Gefährlich" wäre es laut Wikimedia und Epicenter.works auch, die letztgültige Entscheidung darüber, ob ein beanstandeter Inhalt illegal ist und somit nicht mehr unter Meinungsfreiheit fällt, einem Plattformbetreiber zu überlassen. Bei beanstandeten Moderationsvorgängen über die Illegalität eines Inhalts sollte es daher die Möglichkeit einer gerichtlichen Prüfung geben, um rechtsstaatliche Prinzipien im Internet zu stärken.

"Letztlich bitten wir Sie darum, im Gesetzgebungsprozess die diesem wichtigen und komplexen Thema angemessene Sorgfalt walten und Alternativmodelle nicht außer Acht zu lassen", heißt es außerdem. (APA, 27.07.2020)