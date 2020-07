Schnell und gesund soll das Mittagessen sein. Auf die Pause verzichten im Homeoffice doppelt so viele wie im Büro, zeigt eine Sodexo-Umfrage

Vor dem Shutdown aßen zwei Drittel der Arbeitnehmer ihr Mittagessen in Restaurants, bei To-go-Anbietern, vom Lieferservice oder aus dem Supermarkt. Das ergab eine Umfrage von Marketagent im Auftrag von Sodexo. Foto: imago/Jo Kirchherr

Mit Corona veränderte sich für viele Beschäftigte in Österreich der Arbeitsalltag. Manche schoben täglich Überstunden, um die Lager der Supermärkte vollzubekommen oder Patienten in Spitälern zu versorgen, andere arbeiteten im Homeoffice, und viele hatten wegen der Kurzarbeit deutlich mehr Freizeit als sonst.

Trotz der Veränderungen dürfte das Mittagessen für viele eine Konstante geblieben sein, legt eine Umfrage von Sodexo und Marketagent nahe, bei der 530 Arbeitnehmer zum Höhepunkt der Corona-Pandemie befragt wurden. "Die Mittagspause ist den Österreicherinnen und Österreichern wichtig. Gesundes Essen und einfache Bezahlung haben einen hohen Stellenwert", wird Andreas Sticha, Sodexo-Geschäftsführer, in der Aussendung zitiert.

Durchschnittlich haben die Österreicher eine halbe Stunde Mittagspause. Rund 28 Prozent der Befragten können sich zwischen 30 und 60 Minuten dafür Zeit nehmen. Dabei legen 62,7 Prozent der Befragten großen Wert auf ein gesundes Mittagessen, und für rund zwei Drittel ist die rasche und unkomplizierte Bezahlung beim Mittagessen besonders wichtig. Für fast gleich viele Arbeitnehmer ist flexible Bezahlung relevant, annähernd gleich viele Arbeitnehmer wählen gerne bei der Bezahlung zwischen Bargeld, Essensgutscheinen, Prepaid-Karten oder Bankomatzahlung.

Kontaktlose Bezahlung wichtig

Rund 300.000 Menschen hierzulande bekommen regelmäßig einen Essenszuschuss von ihrem Arbeitgeber, der auf eine Essenkarte gebucht wird. Bereits vor der Pandemie bevorzugte knapp die Hälfte der Österreicher die kontaktlose Bezahlung mittels NFC-Technologie, ergab die Umfrage.

Im Juli wurden die Steuerfreibeträge für Essenszuschüsse von der Regierung um 82 Prozent erhöht – erstmals nach 27 Jahren. Das sollte eine "zweckgebundene Kaufkraftverstärkung" im Rahmen des Corona-Wirtepakets bringen. "Die neuen Steuerfreibeträge von bis zu acht Euro pro Tag und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter macht es Firmen einfach, ihrem Team mit den Sodexo-Prepaid-Karten auch im Homeoffice einen steuerfreien Essenszuschuss zu geben und für eine gute Work-Life-Balance zu sorgen", sagt Sticha.

Doch das klappt nicht immer: Während nur sechs Prozent der Befragten angaben, im Büro keine Mittagspause zu machen, sagten doppelt so viele, dass sie sich im Homeoffice keine Pausen gönnten. Vor dem Shutdown aßen übrigens zwei Drittel der Arbeitnehmer ihr Mittagessen in Restaurants, bei To-go-Anbietern, vom Lieferservice oder aus dem Supermarkt. Rund sechs von zehn gehen mindestens einmal pro Woche in der Mittagspause auswärts essen, 7,6 tun das täglich. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer sehen die Mittagspause als Moment des sozialen Austauschs und verbringen diese mit Kollegen, Kunden oder Freunden. (red, 27.7.2020)