Die 39-jährige Wienerin tritt die Nachfolge von Langzeitcoach Dominik Thalhammer an. Dieser wechselte unlängst zum LASK

Irene Fuhrmann (links) ist neue Teamchefin der ÖFB-Frauen. Sie wird Viktoria Schnaderbeck auch zukünftig Anweisungen geben. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Mit Irene Fuhrmann bekommt die österreichische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen erstmals eine Teamchefin. Die 39-jährige Wienerin tritt die Nachfolge von Langzeitcoach Dominik Thalhammer an, der unlängst den Bundesligisten LASK übernommen hat. Fuhrmann wurde am Montag in Wien vom ÖFB vorgestellt. (APA, 27.7.2020)

