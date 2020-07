Kansai Yamamoto mit seinem berühmten Entwurf für David Bowie. Foto: epa/garcia

Tokio – Der japanische Modedesigner Kansai Yamamoto ist tot. Er starb bereits am 21. Juli im Alter von 76 Jahren an Leukämie, teilte seine Tochter, die Schauspielerin Mirai Yamamoto, am Montag im Onlinedienst Instagram mit. Yamamoto galt als Pionier der japanischen Modeindustrie und wurde unter anderem für seine Entwürfe für Popstar David Bowie bekannt.



Yamamoto machte sich ab den 70er-Jahren mit farbenfrohen Avantgarde-Stücken, die Geschlechtergrenzen überschritten und häufig Elemente der japanischen Kultur aufgriffen, einen Namen. 1971 war er der erste japanische Modedesigner, der in London eine Modeschau abhielt.



Für David Bowies Alter Ego Ziggy Stardust und Bowies "Aladdin Sane"-Tournee entwarf er eine Reihe von Outfits. "Ich fand Davids Ästhetik und sein Interesse daran, Geschlechtergrenzen zu überschreiten, schockierend schön", sagte Yamamoto 2018 der Website "The Cut". Auch andere Stars, etwa Elton John oder Stevie Wonder, ließen sich vom japanischen Modedesigner einkleiden. (APA, red, 27.7.2020)