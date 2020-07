Übersteigt die Zahl der Studienbewerber die Platzzahl, könnte es zu Aufnahmetests in Graz kommen. (Symbolbild) Foto: APA / Erwin Scheriau

An der Technischen Universität (TU) Wien gibt es heuer keine Aufnahmetests für die Studienrichtungen Architektur bzw. Raumplanung und Raumordnung. Das teilte die Uni der APA mit. Für beide Studienrichtungen endete die Registrierungsfrist am 15. Juli. Damit bleibt der schon länger feststehende Reihungstest in der Informatik am 24. August heuer der einzige an der TU Wien.

"Take-Home-Test" in Graz möglich

Für die Raumplanung haben sich nur 165 Studienwerber für die 200 Plätze registriert. In der Architektur meldeten sich zwar 715 Personen für die 625 Plätze an – nach Sichtung der Motivationsschreiben samt Skizzen sank die Zahl aber unter die Platzgrenze.

An der TU Graz läuft das Verfahren in der Architektur dagegen noch. Bis 15. Juli meldeten sich wesentlich mehr Studienwerber an als Plätze zur Verfügung stehen (330). Bis 9. August muss noch ein Motivationsschreiben hochgeladen werden – übersteigt die Zahl der Studienbewerber dann noch immer die Platzzahl, kommt es zu einem Aufnahmetest. Dieser würde heuer aufgrund der Corona-Pandemie als "Take-Home-Test" durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten dabei Aufgaben, die sie eigenständig daheim ausarbeiten und dann hochladen müssen. Die Verwendung von Hilfsmitteln ist zulässig, die eigenständige Bearbeitung soll über eine ehrenwörtliche Erklärung sichergestellt werden. (APA, 27.7.2020)