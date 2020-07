Auch eine externe Tastatur soll es geben, wie ein früheres Fotos von evleaks zeigt. Foto: Samsung / Evleaks

Während Android den weltweiten Smartphone-Markt zu großen Teilen dominiert, sieht es bei Tablets komplett anders aus. Selbst so mancher eingefleischte Android-Fan greift lieber zu einem iPad, da Google diese Kategorie auf der Softwareseite seit langem vernachlässigt, und auch sonst das Angebot von anderen Herstellern eher dünn ist. Eine rühmliche Ausnahme stellt dabei Samsung dar, und genau dieses Unternehmen soll schon bald eine neue Hardwaregeneration vorstellen.

Next Generation

Mit dem Galaxy Tab S7 und S7+ arbeitet Samsung derzeit an einem direkten iPad-Konkurrenten, der schon in absehbarer Zeit erhältlich sein soll. Bei Winfuture ist man jetzt vorab an Details und Bilder der neuen Tablets gelangt. Demnach sollen diese zunächst einmal vor allem eines werden: Größer als der Vorgänger.

Das Galaxy Tab S7 ist mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet. Foto: Samsung / Winfuture

Gab es im Vorjahr noch ein einzelnes Modell mit 10,5-Zoll-Display sind für heuer zwei Ausführungen geplant, eine mit 11 und eine mit 12,4 Zoll Bildschirm. Damit orientiert sich Samsung nun eher an den Größen von Apples iPad Pro. Die Bildschirmauflösung liegt je nach Modell bei 2.560 x 1.600 (274 PPI) oder 2.800 x 1.752 Pixel (287 PPI). Erfreulich ist, dass hier ein AMOLED-Display zum Einsatz kommt, das also durch besonders gute Kontrastwerte aufwarten kann. Allerdings ist die maximale Helligkeit dafür mit 240 Candela nicht ganz so groß wie bei manchen LCD.

Stift

Wie bei der Note-Reihe liefert Samsung auch bei S7 und S7+ einen Stylus mit – den S-Pen. Dieser soll sich in der neuen Generation durch eine besonders niedrige Latenz auszeichnen. Samsung spricht selbst von einem "Real Feel"-Stift, der laut dem Marketingversprechen schon fast an einen echten Stift herankomen soll.

Innereien

Als Prozessor setzt Samsung auf einen Snapdragon 865+, das ist auch deswegen bemerkenswert, weil das Unternehmen für die ebenfalls kommende Note-20-Reihe lieber auf den viel kritisierten Exynos 990 aus eigener Fertigung setzt. Das RAM liegt bei 6 GB, der interne Speicherplatz beginnt je nach Ausführung bei 128 GB und kann via MicroSD erweitert werden.

Die Rückseite des Tablets Foto: Samsung / Winfuture

Für ein Tablet eher ungewöhnlich sind die Kamerafähigkeiten. Samsung bietet hier nämlich gleich zwei Sensoren, eine Hauptkamera mit 12 Megapixel (f,2.0) und eine Ultraweitwinkel mit 5 Megapixel (f/2.2). Videos sollen sich mit maximal 4K bei 30 Bildern aufnehmen lassen. Beim Galaxy Tab S7 soll der Akku 7.040 mAh umfassen, jener des S7+ ist mit 10.090 mAh noch einmal erheblich größer. 5G-Support soll es übrigens bei einzelnen Modellen ebenfalls geben.

Ausblick

Die Vorstellung der beiden neuen Tablets wird für den 5. August im Rahmen jenes Unpacked Events erwartet, für den auch das Note 20 und einige andere Hardwareneuerungen vorgesehen sind. Dann sollte es auch konkrete Details zu Preis und Verfügbarkeit geben. (red, 27.07.2020)