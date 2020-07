Wien – Für ihre Ö1-Radioreportage über fünf syrische Frauen ist die Journalistin Eva Roither mit dem Hauptpreis des "JournalistInnenpreis Integration 2019" ausgezeichnet worden. Der unabhängige Expertenrat für Integration prämierte gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zudem Stephanie Hüttner in der Kategorie TV und Nada El-Azar in der Kategorie Print, hieß es am Montag in einer Aussendung. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gratulierten die Jurymitglieder in digitaler Form per Videobotschaften.



Eva Roither gelinge es in ihrer Radioreportage "Am Nullpunkt. Fünf syrische Frauen erfinden sich neu" die gängigen Klischees zu durchbrechen, begründete Juryvorsitzender Hans Winkler die Auswahl. In der Kategorie TV wurde Stephanie Hüttner "für ihre kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema Integration" ausgezeichnet, so Jurymitglied und Moderatorin Amira Awad-Grabner. Jurymitglied und Geschäftsführer des Kuratoriums für Journalistenausbildung Nikolaus Koller gratulierte Nada El-Azar vom Magazin "das biber" für "den gelungenen Spagat zwischen Tabubruch und ehrlichem Bericht". 2019 wurde der "JournalistInnenpreis Integration" zum mittlerweile achten Mal ausgeschrieben. (red, 27.7.2020)