Urlaubsbekanntschaften halten selten, was sie versprechen. Im Fall von Sabin Tambrea ist das nicht anders: "Ma folie", 0.25, ORF 1. Foto: Foto: ORF/Filmladen/Extrafilm

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Planet Earth Abendfüllende Naturschönheiten in Stadt und Land und auf der ganzen Welt. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

The Bomb Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der zerstörerischsten Waffe, die je erfunden wurde. Anhand restaurierter Archivaufnahmen zeigt der Film die Hintergründe der ersten Atombombe, unter welchen Bedingungen sie entwickelt wurde und wie sie die Welt veränderte. Denn die USA fürchteten, Nazideutschland würde ihnen zuvorkommen – und starteten deshalb 1942 das Manhattan-Projekt. Bis 21.55, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Geheimes Saudi-Arabien Der wachsende Konflikt mit Iran und die Krise im Nahen Osten stellen Saudi-Arabien vor nie dagewesene Herausforderungen. Der Kronprinz verspricht Reformen. Bis 22.30, ZDF info

21.55 MACHTMISSBRAUCH

Absolute Power (USA 1996, Clint Eastwood) Bei seinem letzten Coup wird der routinierte Meisterdieb Luther Whitney (Clint Eastwood) Zeuge eines Mordes im Umfeld des US-Präsidenten (Gene Hackman). Spannender Thriller, mörderische Jagd, entfesselte Darsteller (Ed Harris, Laura Linney) und wunderbare Musik von Eastwood und Lennie Niehaus. Bis 0.10, ATV 2

Trailer zu "Absolute Power". TrailerTracker

21.55 STÜRMISCH

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, USA/GB 1999, Neil Jordan) Romantisch kann Neil Jordan, wir erinnern uns an Moonstruck, Cher und Nicolas Cage. Hier ringen Julianne Moore und Ralph Fiennes um ihre Bestimmung: Liebe zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, intensiv. Bis 23.45, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Gag-Lieferanten sind in den Sommerferien, deshalb kommen noch einmal Lukas und Peter Resetarits, Barbara Schöneberger und Soap & Skin zum Zug. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Mein Outing – Muslim und homosexuell Der dänische Fernsehmoderator Abdel Aziz Mahomoud lebt bereits seit einiger Zeit mit seinem Freund zusammen, doch bis jetzt hat er seine Homosexualität nach außen hin geheim gehalten. 23.25 Constanze Grießler und Franziska Mayr-Kerber über die Abschaffung der Geschlechter und die Frage, was typisch Mann, was typisch Frau ist und welche Rolle das heute spielt. Bis 0.20, ORF2

0.25 BÖSES ERWACHEN

Ma folie (Ö/F 2005, Andrina Mracnikar) Das Treatment erhielt den Carl-Mayer-Drehbuchpreis. Die Autorin, die österreichische Dokumentarfilmerin Andrina Mracnikar, adaptierte den Stoff für die Leinwand. Dem Urlaubsflirt folgt böses Erwachen, bei Hanna (Alice Dwyer) gar Verfolgung auf Leben und Tod. Yann (Sabin Tambrea) ist nicht so lieb, wie es auf den ersten Blick scheint. Bis 2.00, ORF 1