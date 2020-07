[International] Wie Republikaner mit Lincoln gegen Präsident Trump kämpfen.

Corona hat den US-Wahlkampf völlig auf den Kopf gestellt.

[Inland] Grüne kritisieren Teststrategie des türkisen Koalitionspartners.

[Wirtschaft] Casinos-Austria-Aufsichtsratschef Rothensteiner tritt zurück

[Panorama] St. Wolfgang in Oberösterreich nimmt den Corona-Cluster gelassen.

[Kommentar] Doskozils destruktive Angriffe auf Rendi-Wagner.

[dieStandard] Karen möchte mit dem Geschäftsführer sprechen: In den USA wurde durch ein populäres Meme der Name "Karen" zum Symbol einer weißen, privilegierten und rassistischen Frau.

[Wissenschaft] Forscher beobachten historischen Tiefstand bei arktischem Meereis.

[Mietrecht] Wann es möglich ist, einen Mietvertrag in Österreich von jemand anderem zu übernehmen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

[Wetter] Der Dienstag bringt zunächst viel Sonnenschein. Bereits am Vormittag bilden sich jedoch über den Alpengipfeln erste Quellwolken. Mit ihnen muss bis zum Abend von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie auch in Osttirol mit Regenschauern und auch mit Gewittern gerechnet werden. Diese können zum Teil kräftig sein. Generell kommt der Wind aus Südost bis Südwest und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen 13 bis 21 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 28 bis 37 Grad erreicht am wärmsten im östlichen Flachland.

[Zum Tag] Am 28. Juli 1800 gelang die Erstbesteigung des Großglockners, des (heute) höchsten Bergs Österreichs.