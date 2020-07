Ibiza-U-Ausschuss

173 Postings

Opposition lädt Sobotka, Benko und Pierer vor den U-Ausschuss

Am Mittwoch wurde mit Peter Sidlo die zentrale Figur in der Causa Postenschacher befragt. Dass Strache seine Bewerbung für den Casinos-Vorstand unterstützt hat, habe an seiner fachlichen Eignung gelegen