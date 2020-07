Egal, ob man nach Venedig, Rom oder Florenz schaut: Noch hat man die großen Sehenswürdigkeiten fast für sich allein. Das Fremdenverkehrsamt rechnet zwar damit, dass die Italiener im August auch einmal in relativer Ruhe ihre Städte besuchen wollen, doch der große Ansturm erscheint unwahrscheinlich. Vieles wird situativ gelöst – etwa in Venedig mit einer Maskenpflicht im Freien. Und am Trevi-Brunnen galt schon vor Corona: Wenn zu viele Menschen zusammenkommen, wird der Platz gesperrt.

Auch in den Museen von Rom steigt man sich derzeit nicht auf die Füße, die Chance ist groß, dass man die ausgestellten Kunstwerke ausnahmsweise einmal in Ruhe bewundern kann. Das hat freilich einen Grund: Im Kolosseum, in der Galleria Borghese und in allen Museen der Gemeinde Rom herrscht Reservierungspflicht – und strenge Beschränkungen der Besucherzahlen auf oft zehn Prozent der Normalkapazität. Hinein darf man nur mit Maske und nach einem Fiebercheck.

Auch in Geschäften, Restaurants und Cafés gilt die Maskenpflicht, sie darf nur zum Essen abgenommen werden. Viele Gastronomen stellen deshalb noch mehr Tische als sonst nach draußen.

Corona-Bestimmungen: www.salute.gov.it