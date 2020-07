Sie erklären einem die Welt, sind kreativ, was ihre Arbeitsweise betrifft, oder treten in Fettnäpfchen – erzählen Sie Ihre liebste Praktikanten-Geschichte!

Sie gehören zum Sommer wie die brütende Hitze und Gelsen in der Nacht: Praktikantinnen und Praktikanten sammeln in den Ferien erste Berufserfahrungen und verdienen Geld zum Transcheln dazu. Ob im Büro, in der Fabrik oder im Freibad – das Arbeiten mit Praktikantinnen und Praktikanten hat so seine Tücken.

Mit Praktikantinnen und Praktikanten ist es oft schon ganz lustig. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/monkeybusinessimages

Zum einen gibt es die Sorte der jungen Arbeitskräfte, die alles besser weiß und einem erklären will, wie man den Job, den man schon seit zehn Jahren ausübt, eigentlich macht. Dann gibt es jene, die scheinbar den ganzen Tag am Klo oder sonst wo verbringen – nur nicht am Arbeitsplatz. Und dann gibt es noch jene Ferialpraktikantinnen und -praktikanten, die durch skurrile Situationen oder ihren Humor in Erinnerung bleiben – über mehrere Sommer hinweg.



Welche Praktikanten-Geschichte kennen Sie?

Welche Praktikantin oder welcher Praktikant ist Ihnen in Erinnerung geblieben – und warum? Erzählen Sie im Forum! (rec, 30.7.2020)