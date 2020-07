Aber Matzinger spielt auf mehreren Ebenen in der Oberliga: 2012, als die heimische Sportpolitik Klagelieder anstimmte, weil "wir" bei Olympia in London nix rissen, hätte sie nur genauer schauen müssen. Denn bei den Paralympics – also den olympischen Bewerben der Behinderten – stand ein Österreicher mit zwei Goldmedaillen auf dem Stockerl: Günther Matzinger. Über 400 und 800 Meter.

Doch darum geht es heute gar nicht.

Heute geht es um Matzinger und den "Mostiman". Der Mostiman ist ein Triathlon in Wallsee in Niederösterreich. Er fand vergangene Wochenende statt. Zählt im wettkampfarmen Corona-Sommer 2020 zu den ganz wenigen Bewerben, die überhaupt stattfinden. Und hat ein schönes Motto: "Was vorstellbar ist, ist machbar"!