Toni Erdmann fordert großkotzige Karrieristen heraus und erteilt seiner Tochter eine Lektion, die sie nicht so schnell vergessen wird: 20.15, Arte. Foto: Arte

20.15 FREMDSCHÄMEN

Toni Erdmann (D/A 2016, Maren Ade) Der pensionierte und allein lebende Musiklehrer Winfried Conradi (Peter Simonischek) reist seiner vielbeschäftigten Tochter (Sandra Hüller) nach Bukarest nach. Während seine Tochter versucht, als Unternehmensberaterin Karriere zu machen, sabotiert Toni Erdmann (Alter Ego ihres Vaters) ihre Auftritte. Preisgekrönte, originelle und absolut empfehlenswerte Komödie. Bis 22.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Nil – Fluss der Flüsse Die dreiteilige Serie zeigt die opulente und vielfältige Natur des Stroms vom Quellgebiet bis zur Mündung. Bis 21.10, Servus TV

20.15 KÄMPFERIN

Wer ist Hanna?(Hanna, USA/D/GB 2011, Joe Wright)Die 15-jährige Hanna verbrachte bisher ihr ganzes Leben in der eisigen Wildnis des Polarkreises. Hier hat sie ihr Vater Erik völlig abgeschieden von der Welt für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner ehemaligen Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler (Cate Blanchett), rächen, die ihre Mutter ermordete. Saoirse Ronan beeindruckt als geheimnisvoller Todesengel. Bis 22.30, Kabel eins

21.45 VERY BRITISH

Cornwall – Das echte Land der Rosamunde Pilcher Für alle, die Rosamunde-Pilcher-Filme "nur wegen der schönen Landschaft" schauen: Dieser Flecken Großbritanniens ist wirklich atemberaubend. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Einmal um die ganze Welt Der Wiener Journalist Jakob Horvat ist noch vor Corona um die Welt gereist, möglichst nachhaltig, mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch und möglichst budgetschonend: von Wien per Anhalter nach Portugal, mit dem Segelboot über den Atlantik, durch Südamerika, über Hawaii nach Borneo und Indien. Bis 23.00, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Die Aufseherin – der Fall Johanna Langefeld Die Oberaufseherin der größten Konzentrationslager für Frauen in Ravensbrück und Auschwitz entzog sich in Krakau ihrem Prozess, indem sie 1946 mit der Hilfe ihrer ehemaligen Gefangenen aus dem Gefängnis Montelupich in Krakau flüchtete. Danach hielt sie sich in Polen versteckt. Bis 0.00, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Inselfieber – Spaniens Tourismus-Wahnsinn Eine Reportage aus Mallorca und Ibiza aus dem Sommer 2019, als ankommende Kreuzfahrtschiffe noch die Luft in den Häfen verpesteten und Tagestouristen die Inseln überschwemmten. Bis 23.50, ORF 2

23.50 KILLERINSTINKT

Der Profi (Le Professionel, F 1981, Georges Lautner) Belmondo als französischer Ex-Agent, der an einem Mordauftrag auch dann festhält, als sich der politische Wind dreht. Mit seiner Titelmusik Chi Mai zu Georges Lautners routiniertem Thriller landete Ennio Morricone einen Hit. Bis 1.35, ORF2