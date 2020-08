Desinfektionsmittel gehören in diesem Sommerurlaub zur Standardausrüstung eines Kulturbeutels. Zum Glück gibt es auch welche ohne Krankenhausmief

Selbstgebrannt

Heimat Desinfektionsmittel Foto: Redaktion

Wie gut, dass sich immer mehr Schnapsbrenner dazu entschließen, Hochprozentiges auch zur äußeren Anwendungen herzustellen. Das Handwässerchen der deutschen Gin-Destillerie Heimat duftet nach Wacholder, Lavendel und Zitrus, ist so frisch wie ein Tonic, aber auch fast so groß wie eine kleine Flasche Gin; erfüllt die Richtlinien der WHO.

Heimat Desinfektionsmittel, www.heimat-gin.de, 11,95 Euro für 200 ml

5 von 6 Punkten





Hausgemacht

Staudigls Handhygiene Foto: Redaktion

Auch das Wiener Reformhaus Staudigl stellt ein Handhygieneprodukt nach eigener Rezeptur her. Die ätherischen Öle, das Glycerin und der hohe Aloe-Vera-Gehalt wirken sehr hochwertig auf der Haut, die Teebaum-, Lavendel- und Salbeinoten aber eher flüchtig. Kommt in der neutralen Glasflasche, die gerade noch klein genug für unterwegs ist; erfüllt die WHO-Kriterien.

Staudigls Handhygiene, staudigl.at, 14,90 Euro für 100 ml

5 von 6 Punkten





Leicht getragen

Haan Pocket Wood Night Biozid Foto: Redaktion

Die Zerstäuber des spanischen Herstellers Haan passen in jede Hosentasche und dienen wohl auch einem guten Zweck: 20 % des Erlöses gehen an weltweite Wasserschutzprojekte. Sie sind in fünf Düften erhältlich, der getestete "Wood Night" riecht z. B. nach Zeder und Pinie bzw. nur kurz nach starkem Alkohol. Der Aloe-Vera-Anteil hält zarte Hände angenehm weich; killt angeblich 99,9 % aller Keime.

Haan Pocket Wood Night Biozid, haanready.com, 5,95 Euro für 30 ml

6 von 6 Punkten





Gut gemixt

Aesop Resurrection Rinse-Free Hand Wash Foto: Redaktion

Die australische Marke Aesop serviert ihr Sauberwasser ohne Zerstäuber. Das ist etwas unpraktisch in Bezug auf die Handhabung, die Gelform trocknet die Haut aber nicht aus. Beworben wird es nur als reinigend und nicht als desinfizierend, der Alkoholgehalt ist unklar. Die feine Mixtur aus Mandarine, Rosmarin und Zeder ist allerdings mit Abstand subjektiver Duftsieger.

Aesop Resurrection Rinse-Free Hand Wash, aesop.com, 9,– Euro für 50 ml

4 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 31.7.2020)