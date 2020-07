[Panorama] Nach der Fallhäufung an Coronavirus-Infektionen in St. Wolfgang ist mit Wald am Schoberpass nun auch ein Tourismusort in der Steiermark betroffen.

[Kommentar der anderen] Die Politik will in St. Wolfgang keine Fehler gemacht haben. Dem muss vehement widersprochen werden. Es mangelte an Information und Transparenz vor Ort.

Bisher heißester Tag des Jahres: 37,2 Grad in der Wiener City und volle Bäder.

[Kultur] Podcast: Wiens Clubs stehen vor dem Ruin.

[Inland] Was ein stufenweise sinkendes Arbeitslosengeld bringen soll.

In der Wachau und im Kamptal verursacht der Weinbau bei den Kläranlagen enorme Kosten. Doch es zahlen nicht die Verursacher, sondern Privathaushalte.

[Wissenschaft] Der Komet Neowise war da – erstmals seit 4420 Jahren. Das nächste Mal besucht er uns im Jahr 8709. Er hat (Hobby-)Astronomen und Fotografen in Bann geschlagen.

[dieStandard] "Mental Load": Die Wahrheit über scheinbar gleichberechtigte Beziehungen.

[Wetter] In der Früh und am Vormittag halten sich entlang der Alpennordseite zunächst noch dichte Restwolken und auch einige Regenschauer gehen nieder. Tagsüber verlagert sich die Schauerzone dann allmählich in Richtung Süden. Vermehrt zu Schauern und Gewittern kommt es vor allem in der Steiermark und in Kärnten, aber auch nach Westen zu sind immer wieder gewittrige Regenschauer zu erwarten. Sonst setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 15 bis 23 Grad, Tageshöchsttemperaturen 23 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Am 29. Juli 1954 erschien in London der erste Teil von J. R. R. Tolkiens Roman Der Herr der Ringe.