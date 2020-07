Wie gut läuft es zwischen Ihren Freunden und Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin? Foto: gettyimages/istockphoto/Anchiy

Es kann so schön sein. Man ist verliebt, man wird ein Paar, man ist glücklich. Dann lernt der neue Partner, die neue Partnerin den Freundeskreis kennen – und es funktioniert alles bestens. Die Freunde erkennen problemlos, was man an der Person so schätzt, und beide Seiten freuen sich jedes Mal, wenn sie einander sehen. Gemeinsame Abende, Ausflüge, Urlaube – alles kein Problem. Das ist natürlich der Idealfall.

Manchmal ist die gegenseitige Begeisterung schon verhaltener. Man akzeptiert sich, man sieht sich von Zeit zu Zeit, doch letztendlich gibt es einfach zu wenige Gemeinsamkeiten und keinen großen Wunsch nach übermäßig viel Kontakt.

Und manchmal, da funktioniert es gar nicht zwischen den eigenen Freunden und der Person, mit der man in einer Beziehung lebt. Gegenseitige Ablehnung bestimmt das Verhältnis, gemeinsam in großer Runde verbrachte Zeit ist mit großer Anspannung auf allen Seiten verbunden. So hat das auch diese Userin erlebt:

Wie ist das bei Ihnen?

Wie gern hat Ihr Freundeskreis Ihren Partner, Ihre Partnerin? Und wie ist das umgekehrt? Und falls Partner oder Partnerin und Ihre Freunde so gar nichts voneinander halten – wie gehen Sie mit der Situation um? Welche Auswirkungen hat es auf die Beziehung und die Freundschaften? Und wie gut ist die Beziehung zwischen Ihnen und den Freunden Ihres Partners oder Ihrer Partnerin? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 31.7.2020)