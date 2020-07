In dem Prozess rund um Swap-Geschäfte zum Nachteil der Stadt Salzburg kam es zu einem Urteil. Die Angeklagte legte ein Teilgeständnis ab

Salzburg – Das Hauptverfahren im Salzburger Finanzskandal hat am Mittwoch am Landesgericht Salzburg mit einem Schuldspruch für die frühere Leiterin des Budgetreferats der Landesfinanzabteilung, Monika Rathgeber, geendet. Sie wurde nach rund eineinhalbstündiger Verhandlung im Sinne der Anklage zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt. Es gilt eine Probezeit von drei Jahren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Während ihr Verteidiger den Spruch des Gerichts annahm, meldete die Staatsanwaltschaft Bedenkzeit an. Rathgeber hatte sich wegen Untreue vor Gericht verantworten müssen. Sie soll laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in den Jahren 2009 bis 2012 mehr als 120 Zins-und Währungstauschgeschäfte (Swaps) und andere hochkomplexe Derivate entgegen einer ausdrücklichen Verbotsweisung abgeschlossen haben. Die Anklage legte ihr einen Schaden von 35 Millionen Euro zur Last.

Rathgeber legte Teilgeständnis ab

Während der Verhandlung legte Rathgeber ein Teilgeständnis ab. Unter Tränen sagte die 39-Jährige wie auch in den anderen Verfahren, sie habe dem Land nicht vorsätzlich einen Schaden zufügen wollen. "Mein Ziel war es , immer das Land vor einem Schaden zu bewahren. "Ich habe natürlich auch Fehler gemacht", es tue ihr leid.

Ihr Fehler sei gewesen, dass sie ihrem Kollegen und dem Abteilungsleiter vertraut habe und keine schriftliche Bestätigungen eingeholt habe. "Ich war viel zu dumm und zu naiv." Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic hatte zuvor erklärt, dass nur "eindeutig verbotswidrige" Finanzgeschäfte angeklagt worden seien. Sowohl der Staatsanwalt wie Verteidiger Herbert Hübel meinten, eine Bewährungsstrafe sei aufgrund der vorhergehenden Verurteilungen ausreichend.

Es handelt sich um das vierte und letzte Strafverfahren gegen Rathgeber in der Finanzcausa. Sie ist bereits dreimal rechtskräftig verurteilt worden. Ihr Verteidiger Herbert Hübel hat sie in vorherigen Verfahren als Opfer der Politik in dem "Verwaltungsskandal" bezeichnet.





Im Hauptverfahren war auch gegen Rathgebers direkten Vorgesetzten, den damaligen Leiter der Landesfinanzabteilung, und auch gegen einen Mitarbeiter der Abteilung ermittelt worden. Das Verfahren gegen die beiden wurde eingestellt. Was den Abteilungsleiter betrifft, so habe er selbst Weisungen mit einem Verbot zum Abschluss derartiger Finanzgeschäfte erteilt, argumentierte die WKStA. Der zweite Beschuldigte habe einzelne, ihm im Zuge seiner Tätigkeit aufgefallene Finanzgeschäfte der Angeklagten seinem Vorgesetzten gemeldet, so dass kein Schädigungsvorsatz angenommen worden sei.

Die WKStA hat die sehr umfangreichen Ermittlungen zu den Finanzgeschäften des Landes Salzburg abgeschlossen. Tausende Finanzgeschäfte seien in einem Tatzeitraum von zehn Jahren auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft worden.

Der Salzburger Finanzskandal war Ende 2012 publik geworden. Vermutet wurde, dass in der Landes-Finanzabteilung Steuergeld in Höhe von 340 Mio. Euro verspekuliert worden sei. Die politische Folge waren Neuwahlen, der Rücktritt der damaligen SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller, ein Untersuchungsausschuss und drei Prozesse mit teils unbedingten Haftstrafen, auch für Politiker.

(APA, 29.7.2020)