Gesundheitsminister Anschober will mit der Corona-Ampel mit dem Verordnungschaos aufräumen. Foto: APA/HANS PUNZ

Der Gesundheitsminister ist in Österreich wohl kaum einmal so im Rampenlicht gestanden wie in den letzten Monaten. Die Corona-Pandemie hat den Grünen-Politiker Rudolf Anschober zu einer der wichtigsten Schlüsselpersonen des Landes gemacht – wobei er anfangs viel Lob geerntet hat, nun aber immer mehr Kritik einstecken muss. Warum er diese Woche eine Reform des Gesundheitsministeriums angekündigt hat und was er damit vor hat, erklärt Katharina Mittelstaedt vom STANDARD.



Das Transkript zum Podcast lesen Sie hier. (red, 29.7.2020)

