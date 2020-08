Haben Sie im Ausland leicht Anschluss gefunden? Foto: gettyimages/istockphoto/william87

Nicht nur wie sonst üblich die Wienerinnen und Wiener, Österreicherinnen und Österreicher an sich sind kalt und unnahbar – zumindest wenn es nach dem "Expat Insider 2020" geht. Hier hätten es Expats besonders schwer, Anschluss oder gar Freunde zu finden. Auf der Liste der Länder, in denen man es als Expat nicht leicht hat, soziale Kontakte zu knüpfen, liegt Österreich auf Platz zehn, noch schwieriger ist es beispielsweise noch in Dänemark, Kuwait und Norwegen. Umgekehrt findet man laut der "Expat Insider 2020"-Studie in Mexiko, Bahrain und Ecuador besonders leicht neue Freunde.

Im STANDARD-Forum sorgte diese Nachricht für intensive Diskussionen. Dieser User erzählt von einer Begegnung mit einer in Wien lebenden Australierin:

Das Umfrageergebnis deckt sich mit den Erfahrungen dieses Users:

Andere User erzählen von ihren eigenen Erfahrungen als Expats im Ausland:

Dieser User berichtet von seiner Zeit in Frankreich:

Wie sehen Sie das?

Wie schwierig ist es Ihrer Meinung nach, in Österreich als Expat Freunde zu finden? Können Sie die Wahrnehmung bestätigen? Gibt es innerhalb Österreichs noch regionale Unterschiede? Und wie schwer oder leicht war es umgekehrt für Sie selbst im Ausland? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 3.8.2020)