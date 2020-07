Zuletzt hatte der jetzige Betreiber Gewista nach einem Streit mit der Stadt Wien rund die Hälfte der bestehenden 120 Citybike-Standorte geschlossen. Foto: Robert Newald

Die Zukunft des einzigen verbliebenen großen Leihfahrradsystems in Wien galt bis zuletzt als äußerst ungewiss: Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) hatte Forderungen des aktuellen Betreibers Gewista nach einer höheren finanziellen Beteiligung der Stadt abgelehnt. Danach hatte die Werbefirma ihre Drohung wahr gemacht und Mitte Juli damit begonnen, 60 Stationen der bestehenden 120 Standorte abzubauen – vorrangig im Stadtgebiet innerhalb des Gürtels.

Nun hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch in dem Finanzierungsstreit ein Machtwort gesprochen. Er kündigte an, dass die Wiener Linien das komplette System übernehmen werden. Ein entsprechender Vertrag werde vorbereitet, sagte Ludwig. In rund zwei Monaten – und damit noch vor der Wien-Wahl – soll die Übernahme über die Bühne gehen.

DER STANDARD hatte bereits Mitte Juli berichtet, dass die Stadt Wien an einer Ausschreibung für neue Sharing-Systeme arbeite. Die Ausschreibung umfasse neben Leihfahrrädern auch E-Scooter und Carsharing und soll 2021 aktiviert werden, hieß es damals aus dem Büro von Hebein. (red, 29.7.2020)