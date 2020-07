Außerdem ein "Konkret direkt" zum Ärger mit der Post, die letzten vier Folgen von "The Killing" und Eminem in "8 Mile"

Mit der Hilfe von Packeseln erwanderte das Filmteam für "Die Anden – Natur am Limit" verschiedene Drehorte in Perus Nationalpark Huascarán – Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Light & Shadow

18.30 MAGAZIN

Konkret direkt – Immer wieder Ärger mit der Post Gerade in Corona-Zeiten sind die Beschwerden über verspätete oder gar verschwundene Pakete, über nicht erfüllte Aufträge und Kosten für die Nachforschung gestiegen. Konkret direkt schaltet Betroffene direkt ins Studio. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Die Anden – Natur am Limit (D 2019, Christian Baumeister) Mit 7000 Kilometern sind die Anden das längste Gebirge der Welt, ihre Gipfel erreichen fast 7000 Meter. Die Vielfalt der Lebensräume reicht vom tropischen Norden bis zu den Eiswüsten Patagoniens. Gedreht wurde Christian Baumeisters Doku in sechs Ländern an mehr als 500 Drehtagen. Bis 21.45, Arte

20.15 ANIMATIONSFILM

Die Monster AG (Monsters, Inc., USA 2001, Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich) Der zottelige Sully und sein einäugiger Kumpel Sully sammeln Kinderschreie als Energiequelle für die Monsterwelt. Versehentlich schleppen sie ein (in ihrer Welt hochgiftiges!) Kind in ihre Welt ein. Animationsschmankerl aus dem Hause Pixar für alle Altersklassen. Bis 22.00, Vox

20.15 MUSIKERDRAMA

8 Mile (USA 2002, Curtis Hanson) Eminem als Jimmy Smith Jr. alias "Rabbit", der mit seiner alkoholkranken Mutter (Kim Basinger) in der Vorstadthölle Detroits lebt und vom Aufstieg als Rapper träumt. Regisseur Curtis Hanson schöpfte aus der Biografie seines Hauptdarstellers. Bis 22.00, ZDF neo

Original-Trailer zu "8 Mile". Movieclips

21.05 RÜCKBLICK

Menschen und Mächte: Die Macht der Bilder Der zweite und letzte Teil eines Rückblicks auf die österreichische Fernsehgeschichte: Im Fokus ist das Schwinden des ORF-Monopols ab Mitte der 1980er-Jahre. Bis 22.20, ORF 2

21.45SERIE

The Killing (17–20/20) Eigentlich will Kommissarin Sarah Lund ihren Abschied vom Morddezernat Kopenhagen nehmen. Die Ermittlungen im Fall einer vermissten 19-jährigen Schülerin entwickeln sich aber zur Obsession. Arte zeigt die letzten vier Folgen der ersten Staffel. Bis 1.45, Arte

22.50 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Eco Themen sind: Schweres Foul: Wie in Mattersburg getrickst wurde / Unsichere Prognosen: Wie Wirtschaftsforscher mit der Corona-Krise umgehen / Guter Riecher: Das Geschäft mit edlen Parfums. Bis 23.25, ORF 2

23.10 DISKUSSION

Salzburger Festspieltalk Kammersängerin Brigitte Fassbaender und Dirigent Franz Welser-Möst diskutieren zu Gast bei Ioan Holender über die Festspiel-Idee, die Karajan-Ära und über die Veränderungen im Festspielbetrieb. Bis 23.40, Servus TV

23.25 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind zwei Schauspieler, die beide Lehrer und Schüler am Max-Reinhardt-Seminar waren: Klaus Maria Brandauer und Philipp Hochmair. Bis 0.30, ORF 2





