Die beiden Outfits der diesjährigen Buhlschaft. Foto: SF/Anne Zeuner

Ein Schaulaufen gibt es bei den Salzburger Festspielen nicht nur im Publikum. Am Mittwoch präsentierten die Kostümwerkstätten das Outfit der heurigen Buhlschaft Caroline Peters. Ihren ersten Auftritt im "Jedermann" wird Peters in einem in einem hautfarbenen Kleid aus transparentem Stoff bestreiten, darauf appliziert wurden Perlen und Pailetten. Für den zweiten Auftritt in der Tischgesellschaft steht ein fast durchsichtiger, glitzernder roter Hosenanzug mit Rock bereit.

200 Arbeitsstunden und fünf Anproben waren nötig, wie Kostümbildnerin Renate Martin und Kostümdirektor Jan Meier bei dem Pressegespräch erklärten. Peters sei "immer wieder durch die Anprobe gewirbelt, um zu testen, wie das Kleid beim Spiel reagiert".

Das rote Kleid sei "eine Performance, selbstbewusst und weiblich. Bei der Tischgesellschaft geht die Buhlschaft an die Öffentlichkeit. Caroline Peters macht es zu ihrem Fest". Der rote Hosenanzug sei genau genommen eine Fortführung von Valery Tscheplanowas Kostüm aus dem vergangenen Jahr. Den Chiffonstoff in Korallentönen hat man per Video gefunden. "Aus Mailand habe ich mir Videos von seinem Verhalten und der Beschaffenheit schicken lassen", so Martin. (red, APA, 30.7.2020)