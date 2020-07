Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln in "Pumpen" in Fitnessstudio

Eröffnen am 6. September die neue "Tatort"-Saison: Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Moritz Eisner und Bibi Fellner. Foto: ORF/Petro Domenigg

Wien – Nach der Sommerpause geht es beim "Tatort" am 6. September mit einem österreichischen Fall wieder los. Im ORF-Krimi "Pumpen", dem ersten Austro-"Tatort" des Jahres 2020, führt die Spurensuche die Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner (Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser) in ein Fitnessstudio.

Mit der Episode Anfang September, dem 47. Eisner-Krimi mit Harald Krassnitzer, feiert der Filmemacher Andreas Kopriva sein "Tatort"-Debüt nach einem Drehbuch von Robert Buchschwenter und Karin Lomot. Krassnitzer, der seit 1999 beim Wien-"Tatort" dabei ist, wird wenige Tage nach der Ausstrahlung – am 10. September – 60 Jahre alt.

Adele Neuhauser (61) ist als Bibi Fellner zum 23. Mal seit 2011 dabei. Zum Drehbeginn für den Fall "Pumpen" sagte sie laut ORF-Mitteilung: "Es gibt immer wieder neue Situationen, in die die Figur gerät. In diesem Krimi hat Bibi sogar einen Mann an ihrer Seite, was aber zu Irritationen bei ihr führt." (APA/dpa, 30.7.2020)