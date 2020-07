Täuscht ihre Umgebung über ihre wahren Absichten hinweg: Krankenschwester "Ratched" in der gleichnamigen Netflix-Serie. Foto: Netflix

Um die Geschichte einer Krankenschwester in einem psychiatrischen Krankenhaus dreht sich die neue Serie von Ian Brennan und "American Horror Story"-Macher Ryan Murphy: "Ratched" ist ab 18. September auf Netflix zu sehen. Neben Sarah Paulson in der Titelrolle wiken unter anderem auch Sharon Stone, Judy Davis und Cynthia Nixon mit.

Ratched wurde von der Figur der Krankenschwester Ratched in Ken Keseys "Einer flog über das Kuckucksnest" inspiriert und von Evan Romansky geschaffen. Die Netflix-Serie erzählt von Mildred Ratched, die 1947 nach Nordkalifornien kommt, um für ein führendes psychiatrisches Krankenhaus zu arbeiten, das neue und beunruhigende Experimente mit dem menschlichen Geist unternimmt. Auf einer geheimen Mission präsentiert sich Mildred als das perfekte Abbild dessen, was eine engagierte Krankenschwester sein sollte, hieß es am Donnerstag in einer Netflix-Aussendung: "Während sie beginnt, das psychiatrische Versorgungssystem und die Menschen darin zu infiltrieren, täuscht Mildred mit ihrem stilvollen Äußeren über eine wachsende Dunkelheit hinweg, die im Inneren schon lange schwelt." (red, 30.7.2020)