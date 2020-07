Ab nach Lustenau. Foto: imago images/Nordphoto

Der deutsche Alexander Kiene (42) ist neuer Trainer von Fußball-Zweitligist Austria Lustenau werden. Kiene, der die Trainer-Lizenz des DFB hat, betreute zuletzt den VfB Oldenburg (vierthöchste Spielklasse in Deutschland). Wie der Club am Donnerstag mitteilte, unterschrieb er in Vorarlberg einen Vertrag bis Sommer 2022. (APA, 30.7.2020)