Romantik und Liebe in Zeiten der Corona-Pandemie sind kein einfaches Thema. Social Distancing machte Singles die Partnersuche nicht gerade leichter. Und während in Deutschland und Österreich das öffentliche Leben weitgehend zur Normalität zurückgekehrt ist, gibt es mancherorts noch – oder wieder – Lockdowns aufgrund hoher Infektionszahlen.

Videokonferenzplattformen erleben einen Boom, weil sie nicht nur vermehrt für Homeoffice, sondern auch für digitale Dates genutzt werden. Eine Situation, die der Schauspieler Nicholas Braun nun in einen Song verarbeitet hat, der seit kurzem in sozialen Netzwerken die Runde macht und in den ersten Stunden rund 80.000 Abrufe generieren konnte.

Nicholas Braun

Do You Have The Antibodies?

Antibodies (Do You Have The) heißt das Lied, das zur Hymne des Corona-Sommers werden könnte. Die Idee dazu ist im Mai entstanden, erklärte er gegenüber dem Rolling Stone Magazine, wo das Werk erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Braun befand sich in Selbstquarantäne gemeinsam mit zwei Freunden, die ein Paar sind. Er habe sich zu dieser Zeit auch gewünscht, einen Partner zu haben, um den Lockdown gemeinsam durchzustehen. Schließlich habe er sich mit einer Frau zu einem Spaziergang verabredet, beide mit um Mund und Nase gebundenem Halstuch. Gegenüber seinen Freunden hatte er das Treffen geheim gehalten. Das daraus entstandene Gefühl aus Romantik und Paranoia habe ihn schließlich dazu inspiriert, ein Lied zu schreiben.

Erlöse gehen an gemeinnützige Organisationen

Er wandte sich schließlich mit seiner Idee für den Refrains an seine Instagram-Follower und rief sie auf, musikalische Beiträge für den Song zu schicken. Er habe nicht viel erwartet, sei aber dann von zahlreichen Reaktionen überrascht worden, so Braun.

Daraus hat er nun das vollständige Lied produziert. Der Clip enthält eine Nachstellung der geheimen Verabredung, Ausschnitte aus Pressekonferenzen zur Pandemie und von Instagram-Fans erstellte Videos. Der Text enthält auch Anspielungen auf sehr aktuelle Fragen – etwa, ob es möglich ist, sich mehrmals mit SARS-CoV-2 zu infizieren und die Covid-19-Erkrankung zu entwickeln.

Er selbst war laut Testergebnis bisher nicht infiziert. Sein 81-jähriger Vater war allerdings an Covid-19 erkrankt, konnte sich aber erholen. Alle Erlöse, die Braun mit Antibodies erzielt sollen an die Organisation Cope, die Eltern hilft, mit dem Verlust eines Kindes umzugehen sowie an Partners in Health, die die Entwicklung von Gesundheitsservices in unterversorgten Regionen der Welt fördert, gehen. (red, 30.07.2020)