US-Präsident warnt wegen Corona-Krise vor "fehlerhaftesten" Wahlen in US-Geschichte

Trump hat wiederholt seine Zweifel an der Legitimität der Briefwahl zum Ausdruck gebracht. Foto: AFP/TOLGA AKMEN

Washington – US-Präsident Donald Trump hat offen eine Verschiebung der Präsidentenwahl vom kommenden November ins Gespräch gebracht. Wegen des vermehrten Einsatzes von Briefwahlen inmitten der Coronavirus-Krise drohten die Wahlen die "fehlerhaftesten und betrügerischsten" in der US-Geschichte zu werden, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

In dem Tweet warf er die Frage auf, ob die Wahl verschoben werden solle, bis die Menschen "korrekt und sicher" abstimmen könnten. Allerdings ist der Termin in der Verfassung festgeschrieben. In diesem Jahr ist es der 3. November.

Der Streit über die Briefwahl tobt seit Monaten. Trump hat auch unbelegte Behauptungen vorgebracht, dass die Stimmabgabe manipuliert werden könnte, und sich geweigert zu versichern, dass er im Falle einer Niederlage offizielle Wahlergebnisse akzeptieren würde. Der Republikaner liegt in Umfragen hinter seinem Herausforderer Joe Biden. (red, APA, 30.7.2020)