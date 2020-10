Der neue Mobilfunkstandard wird nicht mehr nur von Highendgeräten unterstützt, sondern ist auch in der Mittelklasse gelandet

Der 5G-Ausbau in Österreich läuft seit einem halben Jahr und ist, so man den Betreibern Glauben schenkt, auch durch die Pandemie nicht allzu stark ins Stocken geraten. Es gibt erste Angebote für stationäres Internet und auch Mobilfunk. Doch für letzteres braucht es auch ein passendes Smartphone, um den neuen Standard – dort wo er bereits verfügbar ist – auch nutzen zu können.

Schon im letzten Jahr haben Hersteller einige um 5G nachgerüstete Flaggschiffe auf den Markt gebracht. Seit dem Jahreswechsel hat sich die Entwicklung aber deutlich beschleunigt. Auch bei ersten Handys der Mittelklasse ist die fünfte Generation des Mobilfunks angekommen. Der Vollausbai des Netzes wird zwar noch Jahre dauern, doch wer schon jetzt umsteigen möchte, sollte folgende Smartphones aus verschiedenen Preisklassen in die nähere Wahl nehmen.

Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Samsung S20 (Plus) 5G

Gewohnte Qualität bei starker Ausstattung und guter Kamera liefert Samsung mit dem S20 und S20 Plus. Je nach Variante ist man hier im Preisbereich ab 800 Euro unterwegs. Und spart damit deutlich im Vergleich auf das S20 Ultra, das in der Ausstattung weitgehend ident ist und den Mehrpreis nicht rechtfertigt.

Das Fazit zum S20 Plus im STANDARD-Test: "Das S20 Plus erweist sich "als eine hervorragende Wahl für alle, die gerade ein neues Smartphone suchen. Das Display ist das beste am Markt, der 120-Hz-Modus ist ein tolles Extra, und die Kamera mag nicht die allerbeste sein, sehr gut sind die Ergebnisse aber noch immer."

Wer etwas mehr möchte und vor allem Bedarf für einen Eingabestift hat, sollte hingegen Blick auf das Samsung Note 20 (Ultra) werfen. Wer statt einem Exynos-Prozessor einen Qualcomm-Chip haben möchte und darüber hinaus mit ein paar kleineren Abstrichen leben kann, sollte die neue "Fan Edition" des S20 in die engere Wahl nehmen.

Foto: DER STANDARD/Proschofsky

OnePlus 8 (Pro)

Ähnlich sieht es beim OnePlus 8 (Pro) aus, das es ab 700 Euro gibt. Auch hier sind beide Modelle über weite Teile ident und nutzen ebenfalls den Snapdragon 865. Die Pro-Version bringt eine etwas bessere Kamera und ein an den Rändern gebogenes Display mit. Auch wenn sich der Hersteller von seinen einstigen "Flaggschiffkiller"-Preisen deutlich entfernt hat, gehören seine aktuellen Spitzenmodell definitiv zu den besten 5G-Smartphones derzeit.

Und so heißt es in der STANDARD-Rezension über das Pro-Modell: "Das OnePlus 8 Pro ist nicht nur äußerst flott, es hat auch ein sehr gutes Display, und der Hersteller hat einige langjährige Defizite ausgeräumt, Stichworte: drahtloses Laden und IP68-Zertifizierung. Und mit einem Preis von 899 Euro ist man dann trotzdem noch immer ein Stück billiger als so mancher Konkurrent im High-End-Feld."

Aber Achtung: Bald dürfte es wohl eine Alternative aus gleichem Hause geben. OnePlus hat die Vorstellung des 8T, das ohne zusätzlicher "Pro"-Variante kommt, für den 14. Oktober angekündigt.

Foto: DER STANDARD/Pichler

Xiaomi Mi 10 (Pro)

Auch Xiaomis aktuelle Topmodelle bieten sich an. Der Preis der teureren Ausgabe ist mittlerweile auf 900 Euro gefallen, die "normale" Edition ist bei manchen Händlern schon um 600 Euro zu bekommen. Mit Super-AMOLED-Bildschirm, Quadkamera, dem Snapdragon 865 und mehr bietet es eine rundum gute Ausstattung und 5G-Kompatibilität für erheblich weniger Geld.

Aus dem STANDARD-Test des teureren Modells: "Das Xiaomi Mi 10 Pro bringt alles mit, was ein aktuelles Flaggschiff benötigt, und konkurriert auch in puncto Kamera mit den Spitzenmodellen der Konkurrenz, die nur in einzelnen Szenarien besser abschneiden."

Foto: OnePlus

OnePlus Nord

Mit dem neuen Nord holt sich OnePlus gleich eine zweite Erwähnung in dieser Liste ab. Ab 400 Euro ist das Handy zu haben. Mit dem Snapdragon 765G liefert es eine Unterlage mit guter Performance für fast alle Ansprüche. Und während die Kamera gut, aber in manchen Situationen etwa unzuverlässig in Sachen Fotoqualität ist, überzeugt das Handy voll in puncto Akkulaufzeit. Dazu kommt ein gutes AMOLED-Display mit 90-Hz-Modus.

Es ist auch das bisher günstigste 5G-Handy, das in Europa zu haben ist. In der STANDARD-Presseschau heißt es: "Summa summarum sehen die Tester das OnePlus Nord als gelungenes, wenn auch nicht perfektes Gesamtpaket, das sich in seiner Preisklasse gut behaupten kann. Denn bislang gibt es kaum Alternativen im Bereich von 400 bis 500 Euro, die ähnlich gut ausgerüstet und 5G-tauglich sind." (gpi, 4.10.2020)