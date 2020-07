Kommen einander auf einer sizilianischen Insel näher: Alessia Barela und Bruno Todeschini in "Sieben Tage voller Leidenschaft", Arte, 20.15 Uhr. © Peacock Film

20.15 LIEBESDRAMA

Sieben Tage voller Leidenschaft (Sette Giorni, I/CH 2016, Rolando Colla) Ivan (Bruno Todeschini) und Chiara (Alessia Barela) treffen einander auf einer sizilianischen Insel, um die Hochzeit von Ivans Bruder und Chiaras bester Freundin zu organisieren. Der dabei entdeckten gegenseitigen Anziehung versuchen sie von vornherein ein Ablaufdatum zu setzen. Vom Schweizer Rolando Colla (Sommerspiele – Giochi d’estate) zurückhaltender inszeniert, als es der überschießende deutsche Titel vermuten lässt. Bis 21.50, Arte

21.50 MUSIKDOKU

Kate Bush – Stimmgewaltig und exzentrisch (F 2018, Claire Loborey) Mit Wuthering Heights nach Emily Brontës berühmtem Roman kaperte Kate Bush 1978 die britischen Charts. Seitdem schlug die Komponistin, Sängerin und Tänzerin zahlreiche Haken, die hier nachgezeichnet werden. Bis 22.45, Arte

22.05 KOMÖDIE

Drei Männer und ein Baby (3 hommes et un couffin, F 1985, Coline Serreau) Eigentlich darf in der Junggesellen-WG von Pierre (Roland Giraud), Jacques (André Dussolier) und Michel (Michel Boujenah) keine Frau länger als eine Nacht bleiben. Das ändert sich, als sich eines Morgens ein Baby samt beigelegtem Zettel vor ihrer Wohnungstür findet. Coline Serreaus Satire war 1985 derart erfolgreich, dass es nebst einem Remake auch mehrere Fortsetzungen gibt. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das Inferno von Hiroshima – Als die Bombe fiel Mindestens 200.000 Menschen kamen beim Abwurf von US-Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 ums Leben. Der Großteil waren Zivilisten. Rares historisches Bildmaterial aus dem völlig zerstörten Hiroshima zeigt die verheerenden Auswirkungen dieses Kriegsverbrechens. Bis 23.20, ORF 2

22.45 KONZERTFILM

Pink Floyd: Delicate Sound of Thunder (GB1989, Wayne Isham) Gab es für die britische Band Pink Floyd ein Leben nach dem Ausstieg von Roger Waters? Überprüfen lässt sich das mit einem 1989 im Rahmen der A Momentary Lapse of Reason-Tour mitgefilmten Konzert im New Yorker Nassau Coliseum. Bis 0.20, Arte

23.20 ÜBERLEBENSDRAMA

Unbroken (USA, 2014, Angelina Jolie) Louis Zamperini (Jack O’Connell) war ein erfolgreicher US-amerikanischer Leichtathlet, bevor er im Zweiten Weltkrieg in einem Bomber abgeschossen wurde und in japanische Kriegsgefangenschaft geriet. Angelina Jolie verfilmte den Bestseller von Laura Hillenbrand als handwerklich makelloses, aber auch schablonenhaftes Überlebensdrama. Bis 1.25, ORF 2

1.25 MAGAZIN

Columbo – Schwanengesang(Columbo – SwanSong, USA 1974, Nicholas Colasento) Der Country-Gott Johnny Cash in den Fängen von Inspektor Columbo: Jemand, der so singt, kann nicht ganz schlecht sein, meint am Ende völlig zu Recht der von Peter Falk verkörperte Kriminalist. Immer wieder amüsant. Bis 3.00, ORF 2