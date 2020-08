Der Energetiker Hans sucht eine Vegetarierin,

Die allererste Frage gilt bei "Liebesg’schichten und Heiratssachen" traditionellerweise den Attributen der zukünftigen Partner und Partnerinnen. Und dann kommen Wünsche zum Gewicht, Haarfarbe, Alter, Hygiene-Zustand und dann wieder Gewicht, immer wieder Gewicht. Doch diesmal brechen zumindest zwei Kandidaten mit der Tradition. Charlotte will "keinen rechts angehauchten" Mann. Die Hobby-Sängerin will einen "g´scheiten", mit dem sie lange Gespräche führen kann.

Martin, schraubt die Erwartungen ein wenig runter, und sucht einen Mann, der "kein Einstein sein muss", aber mit dem Man reden kann. Außerdem sollte er Martin einiges über Sex beibringen können. Sehr outspoken ist auch Resi. Sie sucht einen reichen Mann. Oder zumindest einen, der ihr Opernball-Besuche und schöne Kleider bieten kann. Sie lebt bescheiden in einem Raum und erinnert sich gerne an ihre Jugend voller Reisen und Männerbekanntschaften.

Rosa hat zwar keine Platz- und Geldprobleme aber eine eher problematische Farbvorliebe. Der Zukünftige sollte Rosa und die gleichnamige Farbe mögen, denn in Rosis großzügigem Haus dominiert zuckersüßer Kitsch und Pomp.

Jetzt, wo wir doch beim Oberflächlichen angelangt sind, darf nicht unerwähnt bleiben, dass Kurt eine Frau sucht, die wie Pamela Rendi Wagner aussieht. Eine schöne, schlanke und lässige Frau will der Oberösterreicher. Die neue Fraue an seiner Seite muss aber große Männerbäuche mögen. Seine eigene Vorzüge beschreibt Kurt so: "Im Sommer spende ich Schatten und im Winter kann ich gut wärmen". (Olivera Stajić, 3.8.2020)