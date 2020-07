Die Taliban und Kabul einigten sich auf eine Waffenruhe für das islamische Opferfest Eid al-Adha. Foto: AP/Rahmat Gul

Kabul – Kurz vor Beginn des islamischen Opferfestes Eid al-Adha sind in der afghanischen Zentralprovinz Logar bei einer Bombenexplosion mindestens 18 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verwundet worden, teilten Provinzpolitiker am Donnerstag mit.

Die Explosion habe sich am späten Abend an einem belebten Ort in der Provinzhauptstadt Pol-e Alam ereignet. Unter den Toten sollen sich auch viele Frauen und Kinder befinden.

Die militant-islamistischen Taliban, die auch in der Provinz aktiv sind, dementierten umgehend, für den Anschlag verantwortlich zu sein.

Mehr als 1.000 Gefangene nach Abkommen mit USA freigelassen

Fünf Monate nach dem Abkommen der USA mit den Taliban hat die militant-islamistische Gruppe nach eigenen Angaben insgesamt 1.005 Gefangene in Afghanistan freigelassen. Damit hätten die Taliban einen Teil des Ende Februar unterzeichneten Abkommens erfüllt, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) unterzeichnet hatten. Die afghanische Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban damals direkte Gespräche abgelehnt hatten. Bis zu 5.000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1.000 von den Rebellen festgehaltene Gefangene freikommen. Die afghanische Regierung setzte bisher 4.600 Taliban auf freien Fuß.

Präsident Ashraf Ghani hatte am Dienstag angekündigt, die verbliebenen Taliban freilassen zu wollen. Gleichzeitig forderte er eine Feuerpause und einen schnellen Beginn der Friedensgespräche, deren Auftakt in Doha stattfinden soll. Wenige Stunden später einigten sich Taliban und Kabul auf eine Waffenruhe für das islamische Opferfest Eid al-Adha. Diese sollte ab Mitternacht Kabuler Zeit in der Nacht zum Freitag in Kraft treten und zunächst 72 Stunden dauern. (APA, 30.7.2020)