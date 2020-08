Offen oder zu? Im Sommer ist das oft die Wahl zwischen Hitze oder Lärm. Foto: Getty Images

Heiß oder laut – für viele Stadtbewohner ist das das Dilemma jeder Sommernacht. Die angenehme Frische eines Luftzugs bei Nacht wird durch Straßenlärm wieder zunichte gemacht. Forscher aus Singapur wollen dafür jetzt eine Lösung gefunden haben. Ein spezielles Fenster soll frische Luft hereinlassen, Lärm aber abhalten.

In der renommierten Fachzeitschrift Nature beschreiben die Wissenschafer das System, das aus 24 Lautsprechern am Fensterrahmen und einem Mikrofon an der Außenseite des Fensters besteht. Wenn das Mikrofon Geräusche erkennt, emittieren die Lautsprecher Frequenzen, welche die störenden Schallwellen auslöschen – ähnlich wie es sogenannte Noise-Cancelling-Kopfhörer tun.

Zehn Dezibel weniger Lärm

Lärmbelästigung wird laut der Weltgesundheitsorganisation von Regierungen oft unterschätzt, obwohl zu viel Lärm schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben können. Dazu zählen etwa Schwerhörigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafstörungen. Die US-amerikanische NGO The Quiet Coalition bezeichnet Lärm sogar als "das neue Passivrauchen".

In Tests soll das System aus Singapur bis zu zehn Dezibel des Umgebungslärms, also Geräusche von Autobahnen, Zügen und Flugzeugen, reduzieren können, schreibt der Hauptautor des Papers, Bhan Lam. Das könnte durch Lärm verursachte Leiden wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen um sieben bis 17 Prozent senken.

Momentan könne das System aufgrund der kleinen Größe der Lautsprecher keine Frequenzen unter 300 Hertz filtern, Geräusche von schweren Fahrzeugen oder großen Motorrädern können deshalb nicht eliminiert werden. Lam hofft allerdings, dass eine zukünftige Version der Apparatur auch diesen Lärm filtern kann. (red, 1.8.2020)