In dieser Galerie: 2 Bilder Der Wiener Stadtrat Peter Hacker will kostenlose Covid-19-Tests bei der Einreise nach Österreich. Foto: APA/HERMANN SOBE Die Vorsichtsmaßnahme in China sind weiter hoch, Peking erlaubt seit einer Woche teilweise wieder Kinos zu öffnen. Foto: AP/Mark Schiefelbein

Einreise nur mit negativem Corona-Test für Stadtrat Hacker denkbar

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat sich am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" für strenge Grenzkontrollen ausgesprochen. Wenn man die Versprechen der Regierung ernst nehme und umsetzen wolle, dürfe künftig niemand ohne negativen Corona-Test in Österreich einreisen, meint Hacker. Diese Tests sollen kostenlos allen Rückkehrern, unabhängig von ihrer Nationalität und ob sie aus Ländern mit Reisewarnung kommen, zur Verfügung stehen.

Seit Donnerstag gelten neue Einreisebestimmungen für Österreicher sowie für Personen mit Wohnsitz in Österreich, die sich schon vor der Kundmachung der Verordnung im Ausland befunden hatten. Demnach ist für die Rückkehr nach Österreich aus Corona-Risikogebieten verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Liegt ein solcher bei der Einreise nicht vor, müssen die Betroffenen in zehntägige Heimquarantäne und den Test innerhalb von 48 Stunden nachholen. Drittstaatsangehörige, die über ein Schengen-Land einreisen, müssen auch mit einem negativen Testergebnis verpflichtend in Quarantäne.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat Fehler im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen eingestanden. Nun soll das zugrundeliegende Gesetz überarbeitet und eine Corona-Ampel eingeführt werden. ORF

Höchster Wert an Neuinfektionen in China seit März

In China haben die Behörden am Freitag 127 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit dem 5. März. 112 dieser Fälle werden in der nordwestlichen Region Xinjiang registriert, teilen die Gesundheitsbehörden mit.

In den USA und Brasilien steigen die Zahl der Infizierten indes weiter stark. Einer Reuters-Umfrage zufolge wurden in den USA am Donnerstag 67.783 Infektionen bestätigt, womit die Gesamtzahl der Fälle 4,51 Millionen beträgt. 1183 Menschen starben zudem am Donnerstag nach einer Ansteckung. Die Zahl der Corona-Todesfälle wuchs somit auf 152.383.

In Brasilien registrieren die Behörden 57.837 neue Coronavirus-Fälle. In den vergangenen 24 Stunden seien zudem 1.129 Menschen an der Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. In Brasilien haben sich über 2,6 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 91.000 sind der Infektion erlegen.

Corona-Ampel entscheidet über Zuschauerzahlen bei Sport- und Kulturevents



Das ab September geplante Ampelsystem zur Eindämmung des Coronavirus könnte für vergleichbare Sportveranstaltungen regional unterschiedliche Zuschauerzahlen bedeuten. Mit dem geplanten Ampelsystem sollen nach Bezirken differenziert je nach Fallzahlen, Spitalskapazitäten, Clusteranalysen und Anteil der positiven Tests in vier verschiedenen Ampelfarben Maßnahmen verordnet werden. Das soll auch für den Sport- wie den Kulturbereich gelten, erklärte Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler im APA-Interview.

Trotz der derzeit steigenden Zahlen geht der Sportminister davon aus, dass die vor einiger Zeit festgelegte Zahl von maximal 5.000 Zuschauern in Hallen und 10.000 im Freien ab September halten werde. Die 10.000 Besucher seien eine absolute Obergrenze. Wichtig ist Kogler dabei vor allem die Einhaltung der Abstandsregel, wobei er davon ausgeht, dass die gesetzlichen Bestimmungen dazu bald wieder repariert sein werden.

Veranstalter müssten zudem Konzepte vorlegen, die von den Behörden abgenommen werden. Dabei werde nicht zwischen Sportarten unterschieden. Es komme vielmehr darauf an, wie groß und mit wie vielen Sitzplätzen die Zuschauerbereiche der Sportstätten ausgestattet sind.

Keine Einigung im Streit über US-Corona-Hilfspaket in Sicht

Unmittelbar vor dem Auslaufen von Corona-Zuschüssen für Millionen amerikanischer Arbeitsloser zeichnet sich im US-Kongress keine Einigung über ein neues Hilfspaket ab. Republikaner und Demokraten warfen sich am Donnerstag gegenseitig vor, eine Lösung des Streits zu blockieren. Die Zeit drängt, denn diesen Freitag läuft die Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 600 Dollar pro Woche aus, von dem Amerikaner profitieren, die im Zuge der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren.

Der Senat vertagte sich auf das Wochenende und will auch am Montag zusammentreten, um eine Lösung in dem Streit zu finden. US-Präsident Donald Trump sagte bei eine Pressekonferenz, er wolle den Kündigungsschutz für Mieter verlängern, die ihren Job wegen der Seuche verloren hätten. Dies wollen zwar auch die oppositionellen Demokraten. Allerdings bestehen sie darauf, den Mieterschutz und die Corona-Arbeitslosenhilfe in einem Paket zu verabschieden. Die Republikaner wollen statt drei Billionen aber nur eine Billion Dollar für das Hilfspaket bewilligen. (red, APA, Reuters, 31.7.2020)