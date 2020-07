Der größte heimische Kinobetreiber sperrt wieder auf: Alle Tickets zum Starttag am 5. August gibt es für drei Euro inklusive Gratispopcorn und -cola

Dabei sind am Auftakttag Previews zu bald regulär anlaufenden Filmen zu sehen, darunter Werke wie "Unhinged" oder "Berlin Alexanderplatz". Der Verkauf hierfür startet am heutigen Freitag. Foto: Cineplexx

Wien – Am Mittwoch startet mit der Cineplexx-Gruppe auch der größte heimische Kinobetreiber in die postcoronale Zeit: Nach ausgewählten Programmkinos öffnet man am 5. August nun auch die übrigen 24 österreichischen Standorte. Den Eröffnungstag begeht man mit Tickets für drei Euro pro Besucher sowie kostenlosem Popcorn und Softdrinks.

Dabei sind am Auftakttag Previews zu bald regulär anlaufenden Filmen zu sehen, darunter Werke wie "Unhinged" oder "Berlin Alexanderplatz". Der Verkauf hierfür startet am heutigen Freitag. Bezüglich der Coronaprävention verweist man Besucher mit Nachdruck auf die Onlineticketvarianten. Im Saal bleibt jeder zweite Sitz frei, wobei Paare, Familien und Gruppen bis zu sechs Personen zusammensitzen können. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes sind Besucher angehalten, Maske zu tragen. (APA, 31.7.2020)