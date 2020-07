Foto: Ashley Landis/Pool Photo via USA TODAY Sports/Reuters

Orlando – Der positive Coronatest von Rudy Gobert war im März der Auslöser für die Saisonunterbrechung in der NBA – nun hat der Basketballer der Utah Jazz den ersten Korb bei der Rückkehr der Liga erzielt. 142 Tage nach der Unterbrechung der stärksten Basketball-Liga der Welt traf der Franzose am Donnerstag (Ortszeit) beim ersten Versuch gegen die New Orleans Pelicans aus kurzer Distanz für zwei Punkte.

Die Jazz gewannen die Auftaktpartie gegen die New Orleans Pelicans schließlich auch, trotz einer lange Zeit komfortablen zweistelligen Führung der Pelicans holten sie am Donnerstag (Ortszeit) noch ein 106:104.

Für die unterlegene Mannschaft um Jungstar Zion Williamson war das direkt eine empfindliche Niederlage beim Versuch, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Beide Mannschaften knieten sich für die Nationalhymne hin und protestierten damit gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.

Blase in Florida

Die NBA hatte ihre Saison am 11. März unterbrochen. Vorausgegangen war ein positiver Coronatest bei Gobert. Mit reduziertem Teilnehmerfeld wird die Saison nun in einer sogenannten Blase auf dem Gelände von Disney World in Florida beendet. Die Mannschaften haben vor dem Beginn der Playoffs acht Partien, um sich entweder noch zu qualifizieren oder ihre Position für die Setzliste zu ermitteln.

In Disney World einquartiert ist auch der österreichische NBA-Spieler Jakob Pöltl, der mit seinen San Antonio Spurs am Freitagabend (Ortszeit, Samstag 2.00 Uhr MESZ) das erste Bewerbsspiel nach der Coronapause gegen die Sacramento Kings absolviert. (APA, 31.7.2020)