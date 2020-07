Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will statt US-Soldaten mehr auf die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik setzen. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Berlin – Der geplante US-Truppenabzug aus Deutschland sorgt innerhalb der Koalition in Berlin für Ärger. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will als Reaktion auf die angekündigte Reduzierung um 12.000 Soldaten die Rüstungskooperation mit den USA auf den Prüfstand stellen und stößt damit bei der Union auf Unverständnis und Kritik.

Mützenich kritisiere zwar zu Recht das Verhalten von US-Präsident Donald Trump, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. "Jedoch hat er leider nicht verstanden, dass wir unsere Freiheit, auch die Freiheit Unsinniges und Aberwitziges zu fordern, den jahrzehntelangen Sicherheitsgarantien der USA verdanken."

Deutschland und die Europäische Union würden seit Jahrzehnten von den Hochtechnologieprodukten der US-Rüstungsindustrie profitieren, so Kieswetter weiter. "Dafür gibt es in Europa bisher keinen adäquaten und bezahlbaren Ersatz."

Grüne wollen Rüstungskooperation beenden

Auch der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte wies die Forderung Mützenichs zurück. Die Ankündigung des Truppenabzugs sei zwar bedauerlich. "Aber die SPD sollte hier keiner weiteren Entfremdung innerhalb des Bündnisses das Wort reden." Die USA blieben weiter der wichtigste Partner Deutschlands außerhalb Europas.

Mützenich hatte der "Süddeutschen Zeitung" zuvor gesagt, Trump betreibe eine Politik aus "Willkür und Druck". Dies könne "nicht die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit" sein. "Vor diesem Hintergrund werden auch die Rüstungskooperationen in einem neuen Licht bewertet werden müssen."

Isoliert ist Mützenich mit seiner Linie allerdings nicht. Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hatte bereits am Donnerstag gefordert, die Rüstungskooperation mit den USA abzubrechen. "Donald Trump hat Partnerschaft durch Erpressung ersetzt", sagte er dem Nachrichtenportal t-online.de. "Solange Trump auf Kollisionskurs ist, darf es keine Rüstungsdeals mehr mit den USA geben."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte zu den US-Plänen: "Es wäre besser, die Amerikaner würden ihre Atomwaffen aus Deutschland und Europa abziehen und nicht ihre Soldaten." Der Truppenabzug sei weder im Interesse der Nato noch der USA. Trump belaste damit das transatlantische Verhältnis massiv.

Etwa 20 US-Atombomben lagern in Deutschland

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will unter anderem einen Teil der in die Jahre gekommenen Tornado-Kampfjets mit 45 F-18-Kampfflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzen. Sie sollen teilweise dafür ausgerüstet werden, im Ernstfall die in Deutschland stationierten US-Atombomben abzuwerfen. In der SPD wird das Projekt vor allem deswegen kritisch gesehen. Mützenich hatte sich zuletzt für einen Abzug der noch etwa 20 in Deutschland lagernden Atombomben ausgesprochen – mit Unterstützung der Parteispitze.

Das wurde auch von den US-Verbündeten wahrgenommen. Der frühere US-Botschafter Richard Grenell, der schon im vergangenen Jahr mit einem Truppenabzug gedroht hatte, sagte der "Bild" (Freitag): "Die fehlende Unterstützung der Nato und die zunehmenden Attacken auf US-Militärprogramme in Deutschland, insbesondere von Mitgliedern der Regierungskoalition, waren sehr problematisch und beunruhigend für amerikanische Strategen."

Kramp-Karrenbauer setzt auf die EU

Als Konsequenz aus den US-Truppenabzugsplänen will Kramp-Karrenbauer die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker voranbringen. "Ich möchte, dass wir bei der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik endlich schneller vorankommen und die deutsche Ratspräsidentschaft dafür nutzen", erklärte die Ministerin am Freitag. Zugleich kündigte sie Gespräche mit den Ministerpräsidenten der von dem Abzug betroffenen Länder an. "Was die bedauerlichen Abzugspläne der US-Truppen angeht, werde ich zu Beginn der Sitzungsperiode nach dem Sommer die Ministerpräsidenten der betroffenen Ländern einladen, um zu besprechen, wie die Bundeswehr die betroffenen Regionen unterstützen kann", sagte die CDU-Chefin.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte Einzelheiten des Truppenabzugs am Mittwoch vorgestellt. Unter anderem soll das Hauptquartier der US-Truppen in Europa, US Eucom, von Stuttgart ins belgische Mons verlegt werden. Die USA wollen ein Drittel ihrer 36.000 Soldaten in Deutschland abziehen. Mehr als die Hälfte soll in die USA zurückkehren, 5.600 innerhalb Europas verlegt werden. (APA, Reuters, 31.7.2020)