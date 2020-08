DER STANDARD blickt in der neuen Serie auf traditionelle Alt-Wiener Kaffeehäuser. Den Start macht das Café einer Billardlegende

Im Café Weingartner arbeitet man noch nach alter Tradition. DER STANDARD

Seit über 140 Jahren serviert das Alt-Wiener Kaffeehaus in der Goldschlagstraße 6 im 15. Wiener Gemeindebezirk bereits seine Melange. In einem gänzlich anderen Wien des Jahres 1874 wurde das Café gegründet und ist mittlerweile seit 51 Jahren im Besitz der Familie Weingartner, die es in alter Manier weiterführt. (Christopher Lettner, Andreas Müller, 4.8.2020)