Hochsommer im Jahr 2020 – das bedeutet: Freibäder sind wegen Überfüllung geschlossen, in Schanigärten ringen die Gäste mit Babyelefanten, an öffentlichen Grillplätzen droht wegen erhöhten Besucherandrangs Atemnot. In diesen unsicheren Zeiten empfiehlt sich der geordnete Rückzug zum guten, alten Streamingfernsehen. Egal, worauf Sie Lust haben – erhitzte Superhelden, coole Bankerinnen, räudige Nordmänner, giftige Schneeköniginnen –, DER STANDARD hilft bei der Auswahl.

Sie haben Lust auf ...

... Neuanfang in Griechenland

The Durrells Die Umstände machen es notwendig, dass Mrs. Durrell Kind und Kegel zusammenpackt und von England nach Korfu aufbricht. Im Jahr 1935 ist ein Neuanfang für eine Alleinerzieherin wahrlich keine gemähte Wiese. Schön anzusehen ist es aber allemal. Amazon Prime

Amazon Prime Video

... zweifelhafte Superhelden

The Boys Diese Superhelden sind zum Vergessen. Sie lügen, betrügen, intrigieren. Und wofür? Für ein gutes Image. Wer in der Öffentlichkeit am besten dasteht, ist der Sieger. Marketing ist alles. Zum Schreien. Amazon Prime

polyband

... Ehedrama zum Binge-Watchen

Doctor Foster Ein Frauenhaar bringt die Sache ins Rollen. Frau Doktor Foster wird misstrauisch, und die Dinge eskalieren schnell. Sehen Sie die großartige Suranne Jones (Gentleman Jack) im Psychoclinch mit Jodie Comer (Killing Eve). Jede Sünde wert. Netflix

IRIS GROUP

... gnadenlose Bankerinnen

Bad Banks Jana Liekam gegen Christelle LeBlanc – das ist sehr, sehr brutal. Das Zocken der Banker erinnert in der zweiten Staffel zwar mehr an Alexis Colby gegen Sammy Jo im Denver Clan. Was Paula Beer und Desirée Nosbusch aber daraus machen, ist wieder ein aufwühlendes Erlebnis. ZDF

ERiKC3000

... komische Wikinger

Norsemen Norweger sind lustige Menschen. Zum Beispiel haben sie Ættestup erfunden. Bei diesem schönen Brauch wurden dem Mythos zufolge Stammesältere über steile Klippen geworfen, wenn sie der Gemeinschaft nicht mehr nützlich waren. Klar ist das von Monty Pythons Die Ritter der Kokosnuss abgekupfert – aber spielt das eine Rolle? Netflix

Lux Ferre

... Mord und Totschlag

Die großen Mythen Wie war das noch mit Kronos und Zeus? Wie kam das Pferd nach Troja? Storytelling, wie es für epische Serien bis heute gilt – dazu wunderschön grafisch aufgelöst. Arte, Amazon Prime

Sony Pictures Entertainment

... Spionage mit einem jungen Helden

Alex Rider Merken Sie sich den 7. August vor. Andreas Prochaska (Das finstere Tal, Das Boot) hat wieder eine Serie gemacht, dieses Mal mit dem Jugendhelden im britischen Geheimdienst nach den Büchern von Anthony Horowitz. Sony

Netflix

... eine ganz andere Welt

Unorthodox Die junge Esty bricht aus ihrer New Yorker jüdisch-orthodoxen Gemeinde aus und beginnt in Berlin ein neues Leben. Maria Schrader hat mit Shira Haas (Shtisel) eine faszinierende Hauptdarstellerin gefunden und gilt als Emmy-Favoritin. Netflix

Irgendwas mit ARTE und Kultur

... Ferien vom Militär

Gimel – Blaumachen Der israelische Militärdienst gilt als einer der härtesten der Welt. Um freie Tage zu bekommen, fügen sich tausende Rekruten jedes Jahr selbst eine Verletzung zu und beantragen "Gimel". Die Webserie stellt Varianten nach.Sie werden sich wundern, wozu Menschen fähig sind. Arte

Apple TV

... Outing

Visible – Out of Television Die fünfteilige Doku erzählt die Geschichte der amerikanischen LGBTQ-Bewegung im Spiegel des Fernsehens. Mit Archivmaterial und Interviews dokumentiert sie Homophobie und Coming-out in der Fernsehwelt. Apple TV+

Netflix

... Abkühlung

Snowpiercer Wenn Jennifer Connelly sagt: "Die Ordnung wird wiederhergestellt", darf man sich fürchten. Diese Patronin macht keine leeren Versprechungen und noch weniger Gefangene. Die Erde ist ein Höllenzug, der direkt in den Abgrund fährt. Winter is coming, garantiert. Netflix.









Jugendlicher Held im ewigen Eis: "Alex Rider".

(Algorithmus: Doris Priesching, 1.8.2020)