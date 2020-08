Die Kunst der Gleichberechtigung: 100 Jahre Kunststudium für Frauen, Under the Underground, Vier gegen die Bank, Science of Sleep, Dokfilm: Mein Salzburg, dazu die Radiotipps

Der Träumer Stéphane (Gael García Bernal) verliebt sich in seine Nachbarin Stéphanie (Charlotte Gainsbourg) – "Science of Sleep", 22.10, Arte.

Foto: ARD Degeto

16.30 DOKUMENTATION

Die Kunst der Gleichberechtigung: 100 Jahre Kunststudium für Frauen Als 1920 die ersten Frauen ihr reguläres Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien aufnehmen durften, bedeutete dies noch lange nicht, dass sie und ihre Werke Anerkennung finden sollten. In der Erlebnis Österreich-Dokumentation beleuchten bildende Künstlerinnen dreier Generationen gemeinsam mit einer Museumschefin, einer Rektorin und einer Sammlungsdirektorin Gleichberechtigung in der Kunst einst und heute. Bis 16.55, ORF 2

20.15 RÜHRIG

Heidi (CH 1952, Luigi Comencini) Der 1952 in Schwarz-Weiß gedrehte Film nach der Erzählung Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spyri gilt als beste Adaption des Kinderbuchs. Die Geschichte ist bekannt: Waisenmädchen Heidi (Elsbeth Sigmund) lebt mit dem Großvater (Heinrich Gretler) auf der Alm. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit mit dem Ziegenhirten Peter (Thomas Klameth). Doch dann wird sie nach Frankfurt zu einer vornehmen Familie und der gehbehinderten Klara gebracht. Bis 21.50, 3sat

Petra Witschard

20.15 LIEB

Die fabelhafte Welt der Amélie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, F 2001, Jean-Pierre Jeunet) Der schüchterne Blick auf eine Welt, die noch das Gute in sich trägt: Die romantische, verzaubernde, süße Audrey Tautou macht’s möglich. Sonntagskino für Harmoniebedürftige. Bis 22.10, Arte

Movieclips Classic Trailers

20.10 DOKUMENTATION

Under the Underground In einem Keller im siebenten Bezirk passieren schöne Dinge. Da kommt Vodoo Jürgens vorbei, um "die Gitti" zu besingen, dann performt das Musikarbeiterinnenorchester. Im Tonstudio des Musikproduzenten Chris Janka sind sie alle willkommen. Filmemacherin Angela Christlieb und ihr Protagonist Chris Janka sind zu Gast bei Lukas Maurer. Bis 21.30, Okto

20.15 KOMÖDIE

Vier gegen die Bank (D 2016, Wolfgang Petersen) Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael "Bully" Herbig überfallen jene Bank, die ihre Ersparnisse bei Geldgeschäften verspielt hat. Remake des Klassikers aus 1976. Bis 21.45, ORF 1

Warner Bros. DE

22.10 TRAUMFORSCHUNG

Science of Sleep – Anleitung zum Träumen (LaScience des rêves, F 2006, Michel Gondry) Der schüchterne Stéphane fühlt sich nur in seiner Traumwelt richtig wohl. Diese gerät jedoch ins Wanken, als er sich in seine neue Nachbarin verliebt. Schön verrückte Liebesgeschichte mit Gael García Bernal und Charlotte Gainsbourg. Bis 23,55, Arte

Partizan Official

22.15 DISKUSSION

DokFilm: Mein Salzburg Die ehemalige Diplomatin und Politikerin Benita Ferrero-Waldner, Burgtheaterschauspieler Branko Samarovski, der im Vorjahr verstorbene Architekt Wilhelm Holzbauer und Regisseur Reinhard Schwabenitzky erzählen Anektoten und Geschichten aus und über Salzburg. Eine Produktion aus dem Jahr 2015. Bis 23.15, ORF 2