Hartberg-Coach Markus Schopp bekommt drei neue Spieler. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Hartberg – Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat mit Philipp Sturm (21), Hamidou Maiga (25) und Alexander Burgstaller (21) drei neue Spieler verpflichtet. Das gab der Club am Freitag bekannt. Salzburg-Akadmie-Abgänger Sturm (Mittelfeld) war zuletzt beim deutschen Drittligisten Chemnitzer FC tätig. Maiga, ein aus Mali stammender 1,97 m großer Defensivspieler, kommt vom türkischen Club Hatayspor.

Verteidiger Burgstaller, der schon im Winter beim Europacup-Starter in Hartberg vorgespielt hatte, hat ebenfalls Salzburg-Akademie-Erfahrung und stand zuletzt beim Zweitligsten FC Juniors OÖ unter Vertrag.

Admira verpflichtet Gartner

Fußball-Bundesligist FC Admira hat am Freitag die Verpflichtung von Christian Gartner vermeldet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt ein Jahr vereinslos und erhielt einen Vertrag für eine Saison mit einer Option. Der Burgenländer, der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg in der 2. deutschen Liga aktiv war, soll zunächst für die Juniors in der Regionalliga Ost spielen. (APA, 31.7.2020)