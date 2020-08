Mit dem Wohnwagen im Westen der USA: In "Österreicher privat: Unterwegs in aller Welt" zeigt Ernst A. Grandits private Aufnahmen von Reisen aus den 1950er- bis 1990er-Jahren. Zwei Folgen ab 20.15 Uhr, ORF 3. Foto: Foto: ORF/Mediadesign/Filmarchiv

7.30 ALLE DA?



Kasperl, Pezi und das echte Gold Die Oberhexe Okultatia und die Hexe Serafine versuchen wieder einmal, den jungen Drachen Lalobe zu fangen. Mit einer List haben sie den Drachen Dagobert in eine Falle gelockt, damit dieser nicht im Weg steht. Aber die Hexen haben nicht mit der Freundschaft von Kasperl und Pezi gerechnet. Bis 7.55, ORF 1

7.50 WISSEN

Checker Julian: Der Wasserkraft-Check Seit Tausenden von Jahren formt Wasserkraft unsere Erde. Wasser hat immer dann viel Kraft, wenn es sich bewegt. Wie das genau funktioniert und wie Wasserkraft überhaupt entsteht, checkt Julian mit der Geologin Sibylle. Auf einer Canyoning-Tour im Kleinwalsertal erfährt Julian außerdem, was Wasserkraft mit unseren Sandstränden und dem Grand Canyon zu tun hat. Bis 8.15, ARD

19.30 DOKUMENTATION

Der Teppichhändler von Isfahan In der einstigen Königsstadt Isfahan, im Herzen des Iran, versucht der 30-jährige Teppichhändler Shanty Ghaffarian, eine Existenz für sich und seine Verlobte Nina aufzubauen. Die Dokumentation begleitet ihn durch seinen prallgefüllten Alltag. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Das Große Welttheater – Salzburg und seine Festspiele Szenischer Dokumentarfilm von Beate Thalberg zum 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele: Von der Gründung 1920 über den künstlerischen Widerstand nach Hitlers Machtergreifung und den Neustart 1945 bis zur Ära Karajan und einem Exkurs in die Gegenwart gewährt der Film einen Blick auf die Dramen hinter den Festspielen. Bis 21.15, ORF 2

20.15 SCHWARZE KOMÖDIE

Sterben für Anfänger (Death at a Funeral, USA/GB/NL 2007, Frank Oz) Die Bestattung seines Vaters läuft für Daniel (Matthew MacFayden) katastrophal ab: Zunächst liegt eine falsche Leiche im Sarg. Zudem hat sich der Verlobte seiner Cousine mit Drogen zugedröhnt. Als ob das nicht genug ist, erscheint noch ein halbwüchsiger Mann (Peter Dinklage) und erpresst Daniel. Ein Tipp für alle Fans des britischen Humors. Bis 21.45, Servus TV

20.15 REISEN

Österreicher privat: Unterwegs in aller Welt Ernst A. Grandits hat in zwei Folgen private Aufnahmen von Reisen zusammengetragen, die Österreicher in den 1950er- bis 1990er-Jahren unternommen haben. Bis 21.55, ORF 3

20.15 KRIMI

Stralsund: Das Phantom Ein Mann dringt in die Wohnung einer jungen Frau ein, während sie schläft. Er sieht sich ihren Wäscheschrank an, danach betäubt er die Frau. Am nächsten Tag vertraut sich die Polizistin Petra Degenhardt Nina Petersen (Katharina Wackernagel) an. Sie hat das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden. Nina will Ermittlungen aufnehmen, auch wenn keine Straftat vorliegt. Dann wird die Leiche einer Frau entdeckt. Besteht eine Verbindung? Bis 21.45, ZDF

21.15 THEATER

Jedermann Der ORF überträgt die Premiere des diesjährigen Jedermann live-zeitversetzt in der Bildregie von André Turnheim vom Salzburger Domplatz. Mit Tobias Moretti in der Titelrolle und Caroline Peters als Buhlschaft. In der Jubiläumsfassung inszeniert Michael Sturminger das Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Bis 23.00, ORF 2

21.50 GROTESK

Komm, süßer Tod (Ö 2001, Wolfgang Murn berger) Wolfgang Murnberger nach einem Roman von Wolf Haas: Die konkurrierenden Rettungsunternehmen der Kreuzretter und des Rettungsbunds bekämpfen sich in blutigen Fehden. Mit Blaulicht und Leberkäs semmerl unterwegs in Wien: Josef Hader und Simon Schwarz. Hinterm Tresen steht Nina Proll. Bis 23.35, ORF 1

