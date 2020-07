Schon wieder sorgt eine Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober für juristische Kritik – diesmal geht es um die uneinheitliche Maskenpflicht Foto: APA/Hochmuth

Wer derzeit in den Supermarkt geht, zur Bank will oder in der Post einen Brief aufgibt, muss dabei Maske tragen. Auch beim Greißler und in der Tankstelle sollen Mund und Nase bedeckt werden. Wenn man sich hingegen ein T-Shirt kauft oder essen geht, kann die Schutzmaske in der Tasche bleiben. So sieht es die aktuelle Verordnung des Gesundheitsministeriums vor.

Zuletzt sind mehrere Rechtsakte der türkis-grünen Regierung schwer kritisiert worden. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat zwei Corona-Verordnungen für gesetzwidrig befunden. Renommierte Verfassungsjuristen erklären nun im STANDARD: Auch die aktuell gültige Maskenverordnung dürfte gesetzwidrig sein. Die neue Schutzmaskenpflicht wird derzeit auch bereits angefochten, wie eine Nachfrage beim Höchstgericht ergab.

Begründung fehlt

"Die Differenzierung zwischen Lebensmittelhandel und anderem Handel müsste eine sachliche Grundlage haben", sagt der ehemalige Verfassungsrichter Rudolf Müller. "Doch da wie dort kommen Menschen auf engem Raum zusammen. Wieso die Regelung in einem Geschäft gilt und im anderen nicht, scheint mir sachlich nicht gerechtfertigt." Wenn es sich ausschließlich um einen politischen Kompromiss mit der Wirtschaftskammer handle, wird auch diese Verordnung wieder gekippt werden, ist der Experte überzeugt.

Ähnlich sieht das der Verfassungsjurist Heinz Mayer. Auch er kann keine triftige Begründung erkennen, die der Differenzierung zwischen Geschäftstypen zugrunde liegt. Dabei hat der VfGH in seinem jüngsten Erkenntnis explizit gefordert, dass das Ministerium derartige Ungleichbehandlungen transparent begründen und seine Informationsbasis darlegen muss. Eine vom VfGH aufgehobene Regelung hatte etwa Gartencenter gegenüber anderen großen Geschäften – ohne nachvollziehbaren Grund – bevorzugt.

Transparente Argumentation gefordert

Im Gesundheitsministerium entgegnet man, dass es sehr wohl eine inhaltliche Rechtfertigung für die partielle Maskenpflicht gebe. Wie die Regierung auch in Pressekonferenzen kommuniziert habe, sei die Maskenpflicht auf jene Geschäfte zugeschneidert worden, die für Risikogruppen zum Einkaufen lebensnotwendig seien, wie eben Supermärkte. Der Rechtsanwalt Florian Horn kann dem wenig abgewinnen. Die Maskenpflicht gelte nämlich auch in Lebensmittelgeschäften, die bloß Delikatessen verkaufen; umgekehrt gelte sie in anderen Geschäften nicht, deren Waren auch für den Lebensbedarf notwendig sein können.

Jedenfalls aber fehle es an dokumentierter Evidenz, um die Bestimmung zu untermauern. "Idealerweise sollte es einen Akt des Ministeriums geben, in dem die Gründe und Abwägungen klar angeführt werden", meint Horn. Aus dem Ministerium heißt es, dass es interne Dokumente inklusive "Entscheidungsbäumen" gebe, übermittelte sie dem STANDARD jedoch nicht.

Juristischer Austausch mit Problemen

Schon im April hat der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine Beraterrunde geladen, um der wachsenden Kritik an der legistischen Schludrigkeit seines Ressorts zu begegnen. Auch Heinz Mayer wurde eingeladen, allerdings sei die Konstellation des Gremiums eher missglückt, wie er sich erinnert: "Das war eine Riesenrunde mit 30 Leuten, manche davon gar keine Rechtsexperten. Ein produktiver Austausch war da kaum möglich." Individuell sei er zwar hie und da noch kontaktiert worden, insgesamt habe man sich um die Beiziehung juristischer Expertise aber zu wenig gekümmert, sagt Mayer. (Theo Anders, Katharina Mittelstaedt, 31.7. 2020)