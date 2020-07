Die internationale Videoplattform wird von dem chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben. Foto: Reuters/Dado Ruvic

Washington – US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben Maßnahmen gegen die chinesische Videoplattform TikTok zu ergreifen – bis hin zum Verbot. "Wir sehen uns TikTok an. Vielleicht verbieten wir TikTok. Vielleicht tun wir ein paar andere Dinge", sagte Trump am Freitag in Washington.

Es gebe mehrere Optionen. "Aber viele Dinge passieren. Also werden wir sehen, was passiert." Insidern zufolge ist das Netzwerk ins Visier der USA geraten wegen Bedenken, dass die persönlichen Daten, die über die App gesammelt werden, nicht sicher sein könnten.

Zeitgleich berichtete die "New York Times" am Freitagabend, dass das US-Computerunternehmen Microsoft in Gesprächen mit dem jetzigen Eigentümer sei, um TikTok zu erwerben. Die internationale Videoplattform wird von dem chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben, das auch in China die zensierte Version Douyin betreibt. Wegen Sicherheitsbedenken und der Kontrolle durch Chinas Behörden spürt das populäre TikTok politischen Gegenwind in den USA. In Indien wurde die Plattform schon verboten. Wegen des Argwohns im Ausland bemüht sich das Unternehmen schon länger, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen. (red, Reuters, 31.7.2020)