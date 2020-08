[Inland] Sind wir zu leichtsinnig im Umgang mit Corona?

Verfassungsjuristen halten Verordnung zur Maskenpflicht für rechtswidrig.

Liebe unter Corona: Eine Verordnung erlaubt Partnern aus Drittstaaten, ihre Liebsten in Österreich zu besuchen. Doch die Airlines lassen sie nicht einchecken: eine kafkaeske Situation.

[Panorama] WHO: Rekordanstieg neuer Fälle um mehr als 292.000.

[Wirtschaft] ATB-Betriebsrat: "Wir ketten uns an die Maschinen an". 400 Mitarbeiter kämpfen gegen die Schließung des Motorenwerks im steirischen Spielberg.

[Podcast] Warum die Corona-Krise besonders Frauen trifft.

[Sport] Austria Wien: Stöger findet sich auf der Trainersuche.

[Wetter] Mit hohem Luftdruck gibt es weiterhin viel Sonnenschein und der Himmel zeigt sich oft sogar wolkenlos. Am Nachmittag können sich aber im Bergland im Westen und vereinzelt auch im Süden lokale Wärmegewitter bilden. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 28 bis 35 Grad.

[Zum Tag] Am 1. August 1981 ging MTV in New York City auf Sendung.